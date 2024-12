La grotte Chauvet est un documentaire, de Jean-Baptiste de Panafieu et Grégoire Mabire, paru aux éditions Glénat jeunesse, en octobre 2024. Un livre ludique qui propose aux jeunes lecteurs de suivre des scientifiques qui étudient la grotte Chauvet.

Le livre à rabats débute avec un sommaire qui présente trois grandes parties, proposant un récit, des pages documentaires et des pages jeux. Un livre qui, à l’occasion de l’exposition à la cité des sciences, propose une découverte de la grotte. Ainsi, un récit présente Mathis et Agathe, un frère et une sœur, qui profitent des derniers jours de vacances. Alors qu’ils se baladent avant l’heure du déjeuner, ils découvrent une curieuse arche. Ils ne voient pas à travers, mais peuvent passer un bras… Mathis passe à travers et disparaît sous les yeux de sa sœur. Agathe se précipite de l’autre côté, contournant l’arche ! Mais elle ne le voit pas. Elle se résout donc à passer, elle aussi sous l’arche…

Le livre aux multiples facettes propose de découvrir la grotte Chauvet de trois manières différentes. Ainsi, un récit immersif permet de suivre Mathis et Agathe, dans le temps, pour découvrir la grotte et la vie des hommes, il y a 36 000 ans. Ensuite, l’œil des scientifiques viennent apporter des réponses autour de la grotte, des dessins, de la vie, des animaux, de l’environnement… Enfin, pour s’amuser et vérifier les acquis, des jeux de toutes sortes sont à retrouver et à résoudre. Bien évidemment, les solutions sont à retrouver à la fin de l’ouvrage. Le livre se veut ludique et intéressant, plutôt captivant et bien découpé, chaque jeune lecteur peut se retrouver facilement dans l’une des trois parties. Les illustrations rondes, douces et colorées accompagnent parfaitement les récits.

La grotte Chauvet – Dans la peau des scientifiques est un livre complet des éditions Glénat jeunesse. Un livre trois en un, qui offre une fiction, un documentaire et des jeux, pour explorer et découvrir la grotte Chauvet et plus encore, la vie de nos ancêtres…