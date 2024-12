Xi Jinping – L’empereur du silence – Ed. Delcourt

Xi Jinping – L’empereur du silence est un récit complet d’Eric Meyer et Gianluca Costantini, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2024. Une bande dessinée qui livre une biographie sans concession du maître actuel de la Chine, un homme puissant.

Pékin, 15 juin 1953, le ministre Xi Zhongxun est en route avec son chauffeur vers l’hôpital 301. A l’arrière de la voiture, il pense que c’est la troisième fois, mais il ressent cela comme si c’était la première… Une infirmière l’attend, elle lui demande de se presser, car sa femme est en salle d’accouchement. Quelques instants plus tard, l’infirmière vient lui annoncer que le garçon est né. Le ministre entre donc dans la chambre des hôtes distingués, pour retrouver son épouse et son fils. La femme lui demande de prendre son fils dans les bras. Elle explique qu’elle a trouvé un prénom, Jinping. Il veut dire « proche de la paix », aussi la femme trouve que ça sonne paisible, modeste, mais aussi plein d’avenir. Elle espère qu’il sera un bâtisseur de paix. Le père, quant à lui, semble heureux, car il s’agit de leur premier fils !

Le récit complet présente un ouvrage percutant qui plonge dans les coulisses du pouvoir chinois, dévoilant les mécanismes et les conséquences de l’ascension d’un leader aussi énigmatique que controversé. La bande dessinée met en lumière le contrôle implacable exercé par le Parti communiste, les silences imposés aux voix dissidentes et les rouages d’un système qui aspire à remodeler l’avenir du pays et au-delà. Le scénario, solidement documenté, parvient à synthétiser des sujets complexes tout en gardant un rythme captivant. Les personnages sont représentés avec justesse, témoignant d’un travail de recherche approfondi. L’ouvrage, qui débute avec l’enfance de l’actuel homme d’état, se trouve à mi-chemin entre le reportage et la fiction, offrant une lecture édifiante sur les défis contemporains liés au pouvoir autoritaire. Le graphisme, en noir et blanc, saisissant et précis, accompagne brillamment le propos, avec des dessins évocateurs qui traduisent autant l’oppression que les ambitions démesurées.

Xi Jiping – L’empereur du silence est un récit complet et bien documenté, des éditions Delcourt. Un nouvel ouvrage de la collection Encrages, qui offre à découvrir une biographie sans concession, sur le maître actuel de la Chine, un des hommes les plus puissants au monde.