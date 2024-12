Un an déjà, que l’un des meilleurs coureurs cyclistes français a mis un terme à sa carrière. Retrouvez sa biographie officielle illustrée, parue chez Solar, le 31 octobre 2024 : Thibaut Pinot d’Alexandre Roos.

L’auteur, grand reporter à l’Equipe retrace toute la carrière du coureur. Il ne raconte pas seulement les exploits sportifs, mais aussi les doutes et les vulnérabilités du champion. Mélangeant ses déclarations, des illustrations et des statistiques, il nous conte en 20 chapitres, toutes les facettes de cet écorché vif.

Nous découvrons sa jeunesse à Mélisey, ainsi que le rôle très important de son frère, Julien qui est également son entraîneur. De plus, nous découvrons sa passion pour le football, étant supporter du PSG.

Thibaut Pinot est l’homme d’une seule équipe, celle de FDJ devenue Groupama-FDJ. Son directeur sportif, Marc Madiot nous relate les liens qu’il entretenait avec son coureur.

Des moments mémorables ! Sa première victoire d’étape au Tour de France, en 2012, à Porrentruy. Celle de 2019, en haut du Col du Tourmalet va faire rêver le public français. On l’imagine déjà en jaune à Paris, avant la terrible déconvenue avec sa blessure quelques jours plus tard. En 2023, il ne gagne pas une quatrième victoire d’étape, mais on retiendra son passage dans ce qui est devenu le virage Pinot sur la route du Markstein.

Dans un sport gangréné par les suspicions de dopage, il a l’image d’un coureur propre. « Je me suis toujours dit qu’un mec dopé s’entraînait peut-être moins fort que moi, que j’arrivais à compenser en allant plus loin dans la douleur à l’entraînement »

« L’Italie, c’est presque sentimental pour moi » C’est un pays où il va réaliser quelques-uns de ses plus beaux exploits. Il y remporte sa course préférée, le Tour de Lombardie en 2018. Sur le Giro, il gagne une étape en 2017 et également le classement de la montagne en 2023.

Thibaut Pinot | Alexandre Roos | Solar