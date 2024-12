Vivre la ville – Ed. Grasset jeunesse

Vivre la ville est un ouvrage original de Pauline Ferrand, paru aux éditions Grasset, en octobre 2024. Une pochette qui renferme des cartes de couleurs découpées, ainsi qu’un leporello sur lequel apposer les cartes pour former une histoire unique, à travers la ville et ses multiples personnages.

L’ouvrage est curieux, présentant une pochette dans laquelle se trouvent un leporello recto verso et 18 cartes colorés et découpées, recto verso. Le leporello présente une grande illustration, d’une ville, une rue, de passants, de voitures, de clients d’un bar, d’enfants… Au verso, la même chose, mais en différent, une autre scène, mais toujours d’une ville, d’une rue, avec des personnes, enfants… Il y a trois jeux de cartes. Elles se distinguent par leur couleur différente. Ainsi, une première histoire sera bleue, et au recto, bleue également avec une écriture d’une autre couleur. Les deux autres jeux seront vert et jaune. Les cartes possèdent une narration, suggérant une histoire et des découpes pour suivre certains personnages dans cette grande illustration.

L’expérience est curieuse, avec cette pochette contenant un livre-accordéon et des jeux de cartes pour vivre des histoires différentes et s’arrêter sur certains personnages. En effet, la grande illustration, recto et verso, propose de découvrir la ville. Mais avec les cartes, les jeunes lecteurs sont invités à observer de plus près des personnages, à découvrir leurs pensées, leurs faits, leur vie. Ils s’arrêtent ainsi sur des détails au milieu de cette ville fourmillante. Une façon inédite et ludique de se balader en ville et de s’arrêter sur ces habitants aux multiples facettes. Les cartes sont comme un jeu de piste, accompagné d’un texte, plutôt poétique et délicat. Les illustrations colorées attirent l’œil, offrant un trait assez simple.

Vivre la ville est un ouvrage original et ludique, des éditions Grasset jeunesse. Une pochette qui renferme un leporello, un livre-accordéon, ainsi que de grandes cartes à apposer sur la scène qui se déplie, pour découvrir la ville et ses habitants autrement !