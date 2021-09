Ducobu – La compil’ de la Rentrée

Ducobu revient avec un one-shot intitulé La compil’ de la Rentrée, paru aux éditions Le Lombard, fin août 2021. Une bande dessinée qui revient sur les meilleurs gags de la rentrée, entre l’élève cancre qui fait tout pour ne pas aller à l’école et la meilleure élève qui se réjouit de claironner un hymne à la joie.

Léonie soupire, elle a l’air triste. Sa mère vient vers elle et lui demande ce qui ne va pas. La jeune fille explique que les vacances sont longues. Elle a l’impression que tous ces jours sont perdus, alors qu’elle aurait pu être en train de faire une bonne dictée pleine de chausse-trapes ou des colonnes de calculs compliqués à souhait ! Puis, elle supplie sa maman, elle veut des interros, des devoirs, des leçons, des examens du matin au soir et même du soir au matin ! Elle aimerait vraiment sentir à nouveau sentir le poids de son cartable dessiné, jour après jour, la courbe d’une irréversible scoliose au dos. Elle veut encore entendre résonner, dans l’air frais du petit matin les « En rang ! », « Avancez ! », ou encore les « Interrogation surprise ! ». Sa mère tente de la calmer, de la rassurer, en expliquant que dans quelques semaines, elle pourra retrouver son élément naturel.

C’est un défilé de gags qui est à retrouver dans ce one shot, une compilation qui revient sur la rentrée de Ducobu, mais aussi Léonie, ou encore Monsieur Latouche. Ainsi, chacun vit, à sa manière, ce retour à l’école, qui va donner lieu à des scènes plutôt amusantes et plaisantes à retrouver. La rentrée est une fatalité pour Ducobu, qui va oublier ou tout tenter pour ne pas vivre une nouvelle journée d’école, mais une libération et une bénédiction pour Léonie, qui ne vit que pour le savoir et les interros. Le cancre continue de tricher et d’apporter des solutions improbables, pour le plus grand plaisir des lecteurs qui ne se lassent pas de ces situations cocasses, ses aptitudes exceptionnelles, malgré tout, avec l’optimisme, l’inventivité, l’imagination et la dérision. La compilation des meilleurs gags de la rentrée des classes, offre un moment de lecture plaisant, amusant, parfait pour décompresser et dédramatiser.

La compil’ de la Rentrée est un album des éditions Le Lombard, une compilation des meilleurs gags de Ducobu, Léonie et Monsieur Latouche, entre autres, qui présente des rentrées des classes surprenantes, improbables et surtout amusantes.