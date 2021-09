Les contes de la Umbrella Academy – Tu pues la mort !

Tu pues la mort ! est un one shot, de la collection Les contes de la Umbrella Academy, des éditions Delcourt. Un spin off, de Gerard Way, Shaun Simon et Ian Culbard, paru fin août 2021, mettant l’accent sur Klaus, le numéro 4, de la Umbrella Academy.

7h32, Manoir de Sir Hargreeves, le propriétaire met Numéro 4 dehors. Il explique que le jeune homme ne peut plus vivre ici. Klaus ramasse ses affaires qui sont au pied de l’escalier, sa valise est entrouverte. Il demande malgré tout s’il aura toujours droit à son argent de poche… Mais la porte se referme. Un peu plus tard, dans le garde-manger, Spaceboy est en train de se goinfrer lorsqu’il remarque, sur l’étagère du haut, Klaus allongé. Ce dernier se moque gentiment des sucreries ingurgitées par Numéro 1, alors que celui-ci lui rappelle que la cachette est nulle ! Quelque temps après, Kraken fait de la mécanique. Alors qu’il allait rendre un tournevis, il reprend celui-là, pour le lancer en direction de Klaus. Kraken lui rappelle qu’il s’est fait virer, mais que lui sera moins délicat à son égard… C’est auprès de Rumeur qu’il tente une dernière fois de se faire accepter, pour retourner au manoir.

Mais c’est dans le bureau d’Hargreeves qu’il va terminer ! Ainsi, l’album met l’accent sur Numéro 4, Klaus, qui va être viré du manoir, et va devoir vivre et se débrouiller seul. Personnage charismatique, il a le pouvoir de communiquer avec les morts, qui peut léviter et qui est télékinésiste, lorsqu’il est pieds nus et sobre. Le récit est découpé en plusieurs chapitres, permettant une lecture plus fluide et posée. L’intrigue est assez lente à venir, les éléments se mettent en place vraiment tranquillement, dans une atmosphère plutôt décalée, parfois même surréaliste. Cependant, il est plaisant de découvrir ce personnage différemment, avec ses forces et ses faiblesses, dans un univers très particulier, absurde et délirant. Le dessin est plutôt rond, assez simple, néanmoins plaisant et expressif. Une galerie d’illustrations termine l’ouvrage avec élégance.

