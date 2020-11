Pour ce Noël 2020, nous avions envie de vous présenter quelques idées de cadeaux à faire aux femmes qui aiment prendre soin d’elles. Un délicieux parfum, un coffret de maquillage, un bijou raffiné ou encore des soins haut de gamme. N’hésitez pas à piocher quelques idées !

Une jolie montre à son poignet

Victoria est une marque qui magnifie les femmes depuis 1991 au travers d’une aventure humaine enrichissante, basée sur la rencontre d’hôtesses passionnées avec leurs clientes. L’équipe travaille dur pour proposer une riche collection de bijoux (plus de 400) visant à inspirer tout type de femmes.

Et c’est pour la montre Jill que FranceNetInfos a eu un coup de cœur. Une montre ionisée rose au cadran octogonal, très élégante et tout en discrétion. Nous avons apprécié sa simplicité, la qualité de la matière, la rudesse des maillons également.

Cela nous a donné envie de fouiller dans le catalogue de la marque à la recherche d’autres pépites pour Noël. Nous avons été charmés par les parures et la collection « Voyage Bohême » qui vaut vraiment le détour.

Un parfum qui lui ressemble

Le parfum fait partie des idées de cadeaux les plus risquées. Cela implique de connaître au minimum les goûts de la personne pour éviter de la décevoir. Néanmoins, lorsqu’il est bien choisi, il ravit le cœur des femmes. Évidemment, il aurait été trop long de vous citer tous les parfums que nous aimons chez FranceNetInfos, mais nous avions envie de vous présenter ALIVE, le petit dernier d’Hugo Boss.

Pourquoi ALIVE d’Hugo Boss ? Parce que ce parfum est une ode à la femme ! Il possède sa propre identité et nous sommes sûrs qu’il comblera tout type de femmes : discrètes, passionnées, volubiles, sensibles, déterminées. Son flacon épuré tout en élégance et ses senteurs fruitées/boisées font de ALIVE un parfum envoûtant.

Nous retrouvons la pomme, ingrédient star en note de tête. La vanille de Madagascar et le jasmin en note de cœur apportent du caractère à la fragrance. Le tout subtilement rehaussé par plusieurs essences de bois.

Une touche de glamour avec du maquillage

Il y a énormément de références en termes de maquillage sur le marché qu’il est parfois difficile de s’y retrouver !

Et Charlotte Tilbury l’a bien compris, puisqu’elle a eu l’idée de proposer le coffret « Pillow Talk Lip Secrets » qui réunit 4 références iconiques de la marque pour prendre soin de nos lèvres. Une belle idée de cadeau pour celles qui ne connaîtraient pas encore la créatrice et qui aiment porter du rouge à lèvres au quotidien.

Nous avons eu le plaisir de tester les 4 produits présents dans le kit, à savoir :

Le crayon contour des lèvres pour re-dessiner et re-dimenssionner les lèvres – Lip Cheat

Un RAL longue tenue, lumineux, mat et moderne – Matte Revolution

Un RAL enrichit en collagène pour des lèvres repulpées – Collagen Lip Bath

Un gloss étincelant et éblouissant – Charlotte’s Jewel Lips

Nos coups de cœur parmi ces 4 références : le crayon et le rouge à lèvres mat Pillow Talk. Le premier tient longtemps sur les lèvres et permet de redessiner la bouche avec beaucoup de facilité. Quant au rouge à lèvres, il est parfait. Un nude rosé et intemporel qui conviendra la journée ou en soirée. Sa couleur et son packaging sont élégants. Tout y est !

Nous avons eu un énorme coup de cœur pour la marque ; une chose est sûre : nous vous en reparlerons très bientôt !

Des soins réconfortants pour sa peau

Glisser un ou plusieurs soins sous le sapin fait toujours plaisir. Et contrairement au parfum, il est très facile de faire un choix car les marques sont nombreuses. Et c’est Clarins que nous avions envie de mettre à l’honneur cette année. Une marque qui répond aux exigences des femmes au travers de gammes ciblées et sensorielles.

Et récemment, nous avons eu un coup de cœur pour deux produits, à savoir :

« Total Eye Lift » petite nouveauté chez Clarins

Le soin « Haute exigence Jour » qui fait partie des meilleures ventes

Impossible de faire un choix entre ces deux produits. Pour nous, il s’agit d’un vrai combo. Le “Total Eye Lift” a été comme une révélation. Nous avons été bluffés par son efficacité dès les premières utilisations. Son objectif : lisser le contour de l’œil, notamment les ridules qui peuvent nous faire complexer à partir d’un certain âge. Son utilisation est surprenante, puisqu’il est possible de l’utiliser en massage de l’œil et des tempes. Le but étant de (re)densifier la zone du visage dans la globalité. D’ailleurs, en l’utilisant suffisamment longtemps, il est possible d’observer un rehaussement des cils. Un produit riche à la senteur exquise qui n’agresse pas les yeux, mais les magnifie.

Le soin « Haute exigence Jour » sera parfait en supplément du « Total Eye Lift » car il s’agit d’un soin anti-âge très hydratant. Il va donc naturellement lisser le grain de peau et lui apporter de la lumière. Son odeur est simplement divine ! Ce soin a également l’avantage de prévenir les tâches qui peuvent s’accentuer au fil des années. Nous avons préféré l’utiliser le soir de façon généreuse pour hydrater la peau en profondeur toute la nuit.

En ce moment – 30 % sur tous les coffrets chez Marionnaud : ICI

Enfin, pour celles qui souhaitent fêter Noël avec un peu d’avance, n’oubliez pas que Clarins propose un calendrier de l’Avent cette année encore. Pour en savoir un peu plus, rendez-vous sur notre article ICI.

Joyeux Noël !