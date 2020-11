Les mariages dans le contexte du covid/Confinement

Même durant cette pandémie qu’est le coronavirus, le mariage reste toujours un événement marquant et important pour une belle histoire qui commence. Comme il s’agit d’un évènement extraordinaire, il faut à tout prix immortaliser tous les instants. Au-delà de leurs esthétiques, les photos de mariage assurent la mémoire de ces moments magiques qui risquent d’être effacés et oubliés avec le temps.

Les mariages face au covid

Considérées comme principaux vecteurs de la transmission du virus, les célébrations de mariage et les rassemblements familiaux ont été rendus difficiles par le contexte du covid.

Certains couples ont reporté leurs mariages

Face à cette situation, certains couples pensent qu’il serait trop compliqué de gérer un mariage en ce moment. Ils ont alors décidé de reporter leurs mariages à l’année prochaine et préféreront faire une séance photo avant l’événement pour être à l’aise le jour J.

Certains ont décidé quand même de passer à l’acte

D’autres choisissent malgré tout de se marier à la mairie, en comité restreint, dans le respect total des conditions prévues par les mesures gouvernementales. Puisque la grande fête est remise à plus tard, c’est donc la cérémonie civile qui se passe en petit groupe de six ou huit personnes selon la capacité de la salle de la mairie. Tout au long de la cérémonie, tous les invités sont masqués, à l’exception des mariés au moment de la signature des actes de mariage.

Une fois la cérémonie terminée, tout le monde se dirige vers le peron de la mairie pour des photos des mariés avec les invités, avant de faire une petite session de photo de couple à paris, sur les plus beaux sites comme Le Louvre, La Colonne de Buren, Les Tuilleries, Pont Birhakeim et Pont Alexandre 3.

À propos du photographe mariage paris champêtre bohème

Bien que nous entrions actuellement dans l’ère du numérique, concevoir un album de mariage comme le bon vieux temps suscite encore l’émotion. À l’inverse de photos enregistrées dans des ordinateurs, celles qui sont présentes dans un album ont encore l’air plus réalistes. Autrement dit, feuilleter un album serait plus passionnant que de visionner les images via ordinateur ou autres supports informatiques.

La majorité d’entre nous ont tous, à un moment donné, décidé de consulter l’album de mariage de nos parents ou de nos grands-parents. Évidemment, cela suscite en nous une grande émotion. Que nous leur ayons connu ou pas, regarder leurs vielles photos nous permet de remonter juste un instant le temps et de remémorer les bons souvenirs.

Photographe professionnelle et spécialisée dans le mariage paris champêtre et bohème depuis 10 ans, j’accompagne les futurs mariés dans leur projet de mariage, dans ce beau projet de vie à deux qui scelle leur amour. Pour créer votre album de mariage, vous n’avez qu’à me le confier et je saurais satisfaire toutes vos infimes demandes.

Bref, malgré cette pandémie qui persiste toujours, la majeure partie des couples se sont adaptés à cette situation. À vous d’engager votre photographe et de fixer la date de votre mariage.

Profitez d’une offre spéciale

BON D’ACHATS SÉANCE PHOTO D’UNE HEURE A PARIS

150€ AU LIEU DE 250€

Télécharger le coupon

Offre Valable du 20/11/2020 au 31/12/2020