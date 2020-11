Chodiev Patokh: International Chodiev Foundation – Le chemin vers l’organisation caritative

Patokh Chodiev a créé la Fondation internationale Chodiev (Chodiev) (FIS) comme organisation caritative non gouvernementale. Sa mission principale consistait à aider les groupes socialement défavorisés, vulnérables et dans le besoin. Ce faisant, le personnel de la Fondation s’emploie à garantir des conditions de vie normales aux personnes ayant des besoins spéciaux et l’assistance sociale aux orphelins.

La Fondation englobe aussi les secteurs d’activité tels que la création du programme de prix et de bourses encourageant les réussites académiques des étudiants de MGIMO pour qu’ils puissent donner libre cours à leur potentiel intellectuel. La Fondation est aussi impliquée dans le développement des liens culturels, scientifiques et techniques russo-japonais.

Initiatives caritatives de Patokh Chodiev

Patokh Chodiev travaille en étroite collaboration avec les organisations caritatives. D’ailleurs, FIS est l’une des premières et des plus importantes organisations de ce type en Russie, au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Le programme caritatif de la Fondation fournit tout type de matériel pour beaucoup d’internats, orphelinats, centres médicaux et hôpitaux en Ouzbékistan, au Kazakhstan et sur le territoire de la Russie.

La situation de l’étudiant de troisième année de la KNITU, Vladlen Zevadinov, qui s’est adressé lui est révélatrice des activités de la Fondation. La pandémie ayant aggravé sa situation financière, l’étudiant a demandé de l’aide à la Fondation pour payer les études supplémentaires dans les spécialités dont il avait besoin pour l’avenir, comme la langue française et la psychologie de l’activité professionnelle. Et l’étudiant a reçu cette aide, tout en exprimant sa profonde gratitude à ceux qui l’ont soutenu – à savoir Patokh Chodiev et la directrice de la Fondation, Olga Monakhova.

Compréhension de l’avenir de la charité en Russie par Patokh Chodiev

Olga Monakhova est à la tête de bureau de représentation russe de la Fondation internationale Chodiev depuis 15 ans. Il y a peu de temps, son livre « L’avenir des organisations caritatives en Russie : l’expérience de la Fondation internationale Chodiev » a été publié. Cette publication est le reflet de beaucoup d’années d’expérience comme directrice du bureau de représentation russe du Fonds.

L’auteur invite le lecteur à se familiariser avec le cheminement historique, l’état actuel et les perspectives des organisations caritatives en Russie. Rétrospectivement, en se basant sur le chemin parcouru par la philanthropie russe et internationale, il le livre aborde les tendances qui se poursuivront dans l’avenir.

Olga Monakhova a fait face à une mission difficile: montrer le modèle intégral d’interaction entre les organisations caritatives et la société russe moderne. En même temps, les voies et les méthodes de la philanthropie russe se trouvent en corrélation avec l’expérience occidentale. De plus, le lecteur a l’occasion d’en apprendre davantage sur les transformations importantes des pratiques caritatives en œuvre à l’heure actuelle. Pour ce faire, l’auteur reprend les exemples du programme de la Fondation, dont la mise en œuvre est parrainée par Patokh Chodiev.

L’auteur établit aussi la corrélation entre des exemples de philanthropie d’une organisation et d’un individu, montrant comment le mécénat individuel et la philanthropie travaillent avec les activités d’institutions spéciales qui traitent cette question. En conséquence, le livre lui-même est destiné, particulièrement, à répondre à la demande de la société russe dont le désir est d’aider. Elle montre le chemin des organisations caritatives comme transition du désir spontané d’aider les autres à l’organisation systématique d’initiatives caritatives. Cette tâche est proposée par Olga Monakhova via l’expérience d’un personnage aussi important du monde caritatif en Russie qu’est Chodiev Patokh Kayumovich.