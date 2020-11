Confinement – Lectures BD gratuites #1 – Éditions Jungle et Steinkis

Partagez





Retour des lectures gratuites pour survivre au confinement !! Une initiative honorable de la part de plusieurs éditeurs pour nous permettre de passer, en douceur, cette période difficile ! Il y en a toujours pour tous les goûts : enfants, adolescents, adultes, et la BD est généralement en lecture gratuite pendant une semaine.

Voici donc un petit tour des BD disponibles en lecture libre. Épisode 1 : Édition Steinkis et Jungle . (BD accessible directement en cliquant sur le lien indiqué dans cette review.) Laissez vous tenter !

BD jeunesse – Pré-ado – Série en plusieurs tomes – Cartoon – Chat Arrive – Éditions Jungle

Auteurs : Amandine/Greg Tessier

(Résumé Éditeur) Cartoon, le chat facétieux de Mistinguette, n’a que trois mois lorsqu’il arrive dans sa nouvelle maison. Attendu avec grande impatience par sa jeune maitresse, et un peu moins par son père qui sera à l’origine de bien des maladresses, le craquant matou effectuera ici ses premiers pas au sein de la famille Blin !

De ses origines au choix de son prénom, en passant par l’exploration de multiples cachettes, ce sera l’heure des apprentissages pour notre petit compagnon.

Un chaton qui arrive dans une maison, c’est le début d’une sacrée aventure !

Lien de lecture pour Cartoon

BD Adulte – Rouge Passé – Histoire d’une rédemption – histoire complète – Éditions Steinkis

Auteurs : Nicola Gobbi/ Arnaud Gonzague/Olivier Tosseri

(Résumé Éditeur) Le 27 mai 1980, Anna Laura Braghetti est arrêtée et condamnée à la réclusion à perpétuité pour avoir abattu le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. C’est sur cet épisode que s’ouvre le récit. En 1977, Anna Laura Braghetti rejoint l’organisation terroriste d’extrême gauche italienne, les Brigades rouges.

C’est elle qui reste dans l’appartement dans lequel est séquestré et assassiné Aldo Moro au printemps 1978 et elle qui abat de onze coups de revolver Vittorio Bachelet.

Au fil des pages, elle se confie au père Adolfo Bachelet, le frère de Vittorio Bachelet, qui l’accompagne sur le chemin de la réconciliation et lui rend visite jusqu’à sa mort. Rouge Passé est un récit poignant sur l’engagement, le terrorisme et la rédemption, qui fait singulièrement écho à notre époque.

En fin d’ouvrage, Alessandro Orsini, professeur de sociologie du terrorisme à l’Université Luiss de Rome, livre une analyse des origines du terrorisme. Quel est le lien entre idéologie et terrorisme ?

Lien de lecture pour Rouge Passé

Après la lecture de ces deux BD,

Un podcast passionnant avec Jessica Oublié et Nicola Gobbi, les auteurs du révoltant “Tropiques Toxiques” dont je vous ai parlé dans la review disponible en cliquant >>ICI<<.

Lien du podcast pour Tropiques Toxiques ,dispo à partir de la minute 24’38

ou craquez pour une journée où les mélodies Jazz de la playlist tirée de “La baronne du Jazz” , une BD à paraitre le 23 Janvier prochain !!

Auteurs : Stéphane Tamaillon/Priscilla Horviller

(Résumé Éditeur) L’histoire d’une femme hors norme qui a défié toutes les conventions de son époque et de son rang. Rien ne prédestinait Pannonica à̀ devenir la scandaleuse baronne du jazz. Fille du banquier Charles de Rothschild, épouse d’un noble français, sa vie ne lui convient guère. Dans les clubs de jazz de Manhattan, elle trouve un sens à sa vie. Rejetée par les Rothschild, Pannonica fait la une de la presse à scandales, qui n’apprécie ni ses rêves de mixité ni l’étrange relation qu’elle entretient avec Monk, l’imprévisible roi du be-bop. Après l’avoir porté au sommet de la gloire, elle se tient à ses côtés durant les dernières années de sa vie.

Des musiques qui vous inviterons à une farniente réparatrice et agréable pour le week end !!!

Lien de la playlist pour La baronne du Jazz

Vous êtes parés pour le week end et une partie de la semaine prochaine avec toutes ces alléchantes propositions !!! Juste le temps que je vous prépare un épisode 2 pour avoir encore plus de choix !!

Bizou les confiné/es !!!