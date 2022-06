Elles, le deuxième tome, Universelle(s)

Universelle(s) est le deuxième tome de la série Elles, des éditions Le Lombard, paru fin avril 2022. Une bande dessinée de Kid Toussaint et Aveline Stokart, qui explore les différentes personnalités d’une adolescente, qui vient de subir de récents chocs psychologiques.

Bleue, qui était enchaînée, a réussi à se libérer. Dans la pièce, ses chaînes flottent, il n’y a rien d’autre… Dans le monde réel, les amis d’Elle, l’attendent pour l’enterrement de sa tante. Sur le banc, Farid se retourne pour vérifier que son amie arrive. Line pousse la porte de du grand bâtiment. Alors qu’elle arrive vers eux, Farid lui fait remarquer que l’on ne s’habille pas en rose, lors d’un enterrement. Line est confuse, elle ne savait pas que funérailles étaient un synonyme d’enterrement ! De son côté, Maëlys vérifie si Elle est là. Otis pense qu’Elle ne va pas tarder, car il s’agit, tout de même, de l’enterrement de sa tante. Bientôt, un cortège entre, suivant le cercueil. Parmi ces gens, Elle apparaît. Elle fait un signe à ses amis, qui lui répondent. Un peu plus tard, lorsque tout le monde se retrouve, Maëlys demande à Elle si ça va. La jeune fille ne sait pas vraiment comment s’y prendre avec son amie, vu les circonstances.

Ainsi l’on découvre que c’est Bleue qui a pris les commandes. Une personnalité enfouie, qui n’avait encore jamais pris le dessus, pris le contrôle total. Elle est déterminée à prendre cette vie en mains, aussi, Elle a coincé les autres personnalités dans la psyché. Au fin fond d’elle, Rose est enfermée. L’inconscient lui parle. Elle comprend que Bleue a pris les commandes et qu’elle est prête à tout pour les garder. Mais Rose ne compte pas en rester là ! Le récit est bien découpé, oscillant entre le parcours de Bleue, dans la réalité et la tentative d’évasion de Rose, pour tenter de retrouver le contrôle. La bande dessinée est bien rythmée, captivante, avec cet univers complexe, original, explorant la tête d’une adolescente, aux différentes personnalités. Le dessin est somptueux, moderne, dynamique et fort, avec des personnages expressifs, un trait fluide, fin et vif, et une mise en couleur superbe.

Universelle(s) est le deuxième tome de la série Elles, des éditions Le Lombard, dans lequel se poursuit la plongée dans la tête d’une adolescente. Une jeune fille qui pourrait être comme tout le monde, mais qui renferme plusieurs personnalités, dont une bien décidée à mener sa propre vie !

Elles, la série des éditions Le Lombard