101 façons de devenir un éco-héros est un guide, réalisé en partenariat avec Lonely Planet, marque de guides de voyage emblématique, paru aux éditions Gründ, en avril 2022. Un ouvrage qui propose aux jeunes lecteurs d’apprendre les bons gestes pour sauver la planète et se transformer en héros du quotidien.

C’est par une table des matières que débute le guide, très complète, détaillant les gestes à faire chez soi, en vadrouille, en famille et ensemble. Aussi, pour commencer, il faut comprendre que la Terre traverse une crise importante, et qu’il faut joindre nos forces pour lui venir en aide. En effet, si l’on veut sauver les forêts tropicales, permettre aux espèces menacées d’extinction de survivre et empêcher le climat de devenir de plus en plus extrême, il faut que tout le monde change certains aspects de la vie. Apprendre à être plus respectueux de l’environnement et montrer l’exemple pour les générations futures, voilà ce que suggère l’ouvrage engagé.

Le livre est réellement engageant, présentant son but, sa finalité et surtout les différentes missions à accomplir, pour tenter de devenir un héros du quotidien. Il vient réveiller les éco-héros en chacun des jeunes lecteurs, de manière ludique et instructive. Des quiz, des informations, des créations et des astuces simples à appliquer sont à retrouver et découvrir, au fur et à mesure de la lecture. Le livre est engagé autour d’une préoccupation dans l’air du temps, qui interpelle beaucoup les enfants, proposant ainsi de s’impliquer dans leur quotidien, au travers de gestes simples, dans la société et pour la protection de leur environnement. Le format est pratique, les informations bien traitées et adaptées. Les illustrations sont plaisantes, expressives et parfois drôles.

