Embrasse le pouvoir des astres – Ed. Jouvence éso

Embrasse le pouvoir des astres et laisse-toi guider par l’Univers est un ouvrage de L.B. Satis et T.K. Yongdroup, paru aux éditions Jouvence éso, fin octobre 2024. Un ouvrage pour découvrir les douze signes du Zodiaque, appréhender l’astrologie, interpréter son thème astral, ou encore son oracle.

Le livre débute avec un sommaire très complet, qui permet de savoir rapidement de ce qu’il en est. Un avant-propos vient expliquer que selon la sagesse antique, le panthéon mythologique, dans ses principes et actions, anime toute chose dans l’univers. Il n’y aurait pas un geste, pas un projet, sans une divinité sollicitée. Aussi, le livre, avec l’aide d’exemples, d’exercices et de l’étude de fondements de l’astrologie, invite à rencontrer, reconnaître puis incarner ces dieux, dans les événements qui adviennent et dans les pensées qui surviennent. Progressivement, le livre permet de découvrir que tous incarnent l’ensemble du zodiaque, car les planètes nous habitent…

L’ouvrage offre une immersion captivante dans l’univers de l’astrologie. Le livre riche en enseignements expose les fondements de cette discipline ancestrale. Il dresse également des portraits détaillés des douze signes du zodiaque. En plus de fournir une introduction accessible et structurée, il propose une dimension interactive grâce à l’oracle du zodiaque, accompagné de cartes incluses pour une pratique intuitive. Les cartes, à retrouver à la fin de l’ouvrage, prédécoupées, se retirent facilement. Un journal de tirage complète cet ouvrage, permettant d’approfondir ses expériences et de consigner ses découvertes. Idéal pour les novices comme pour les passionnés, ce guide ouvre la voie à une meilleure compréhension de soi et des énergies cosmiques qui influencent chaque instant de la vie.

Embrasse le pouvoir des astres est un guide de l’astrologie, des éditions Jouvence éso. Un voyage initiatique et inspirant se profile. Il s’agit d’un outil précieux pour cheminer, interpréter son thème astral, se découvrir et éclairer passé, présent et futur.

