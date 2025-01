Les Monologues du Vagin au Studio Marigny : un rendez-vous à ne pas manquer !

Partagez





Les Monologues du Vagin : Un Écho d’Émotions au Studio Marigny les 14 et 15 Février 2025. Depuis près de 30 ans, cette pièce révolutionnaire (traduite en 45 langues) parcourt le monde en donnant la parole aux femmes sur des sujets aussi cruciaux qu’intimes. Avec leur mélange unique de sensibilité, d’humour et de revendication, ces monologues continuent de résonner avec force, faisant écho aux luttes et aux victoires des femmes à travers le monde.

C’est dans la charmante salle du Studio Marigny que les passionnés de théâtre, d’humour et de féminisme se réuniront pour deux soirées exceptionnelles autour de l’œuvre emblématique d’Eve Ensler.

Un rendez-vous incontournable pour célébrer la parole féminine, entre rires et réflexions.

Les représentations marqueront non seulement un retour sur scène après plusieurs années d’absence, mais également une célébration des voix féminines dans toute leur diversité. Les artistes Galia Salimo, Deborah Lukumuena et Aurore Auteuil, choisies pour leur talent et leur engagement, interprèteront des textes poignants qui abordent des thèmes variés tels que la sexualité, la violence, l’identité et le corps féminin. Chaque monologue est une invitation à la réflexion, à l’empathie et à la compréhension des expériences vécues par les femmes.

La mise en scène, signée par une jeune metteuse en scène prometteuse de la scène parisienne, Aurore Auteuil, allie modernité et respect de l’œuvre originale, créant ainsi un cadre intimiste où chaque mot résonne comme une vérité universelle.

Plus qu’un divertissement ; une prise de conscience sociétale

Ce qui est puissant dans *Les Monologues du Vagin*, c’est sa capacité à aborder des sujets que l’on préfère souvent ignorer. Cela ouvre un dialogue nécessaire sur la condition féminine et les tabous qui nous entourent.

Alors que les droits des femmes continuent de faire l’objet de débats intenses à travers le monde, ces performances rappellent l’importance de l’art comme vecteur de changement et de sensibilisation.

Avec sa capacité à toucher des cordes sensibles tout en divertissant, cette œuvre emblématique continue de prouver qu’elle a encore beaucoup à offrir, même trois décennies après sa première publication.

Les 14 et 15 février prochains, Paris ne fera pas seulement écho aux paroles d’Eve Ensler, mais célébrera également le pouvoir de la voix féminine dans toutes ses nuances.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentations les 14 et 15 février 2025 à 19h (déconseillé aux moins de 15 ans)

Studio Marigny – Carré Marigny, 75008 Paris

Durée : 90 minutes

Tarifs : de 25 à 55 €