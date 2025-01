Les merveilles du Père Castor – Les animaux

Les animaux est un nouveau recueil de la collection Les merveilles du Père Castor, des éditions Flammarion jeunesse, paru en octobre 2024. Un beau livre, qui regroupe dix histoires autour du thème des animaux, pour un moment privilégié, entre calme, partage et imaginaire.

Après des explications sur le bienfait de l’éveil par la lecture et les histoires, ainsi qu’un sommaire, une première histoire est à découvrir. Le petit lapin malin est le premier récit. Il propose de suivre un jeune lapin qui aimait bien venir jouer au bord du lac, à l’ombre d’un arbre. Le petit animal courait après les papillons, se roulait dans l’herbe tendre. Mais un jour, deux hommes virent abattre l’arbre. Il ne restait plus qu’une souche lisse, où apparaissaient des gouttes de résine dorée. Le petit lapin pensait que la souche pourrait être un endroit commode pour se reposer. Il grimpa d’un bond et s’installa sur cette souche…

Le recueil invite à partager des moments précieux autour de dix histoires captivantes. Chaque lecture devient une occasion unique de calme et d’apaisement, favorisant l’échange et la complicité entre petits et grands. À travers ces récits, les jeunes lecteurs découvrent des aventures enrichissantes, des leçons de vie et des expériences fascinantes. Ce recueil stimule la curiosité, développe l’imaginaire et encourage l’apprentissage tout en éveillant les enfants au monde qui les entoure. Pour une expérience adaptée à chaque moment, des index permettent de retrouver facilement les histoires selon l’âge, la durée de lecture ou les thématiques abordées. Une belle porte d’entrée vers l’univers des contes animaliers, qui offre également de belles illustrations à chaque histoire.

Les animaux est un nouveau recueil de la collection Les merveilles du Père Castor, des éditions Flammarion jeunesse. Un beau livre qui présente dix histoires, pour des voyages au bout du monde. Il invite à en suivre des animaux de toutes sortes…

Acheter ce livre sur Amazon