Enquête de haute voltige – Ed. Poulpe fictions

Enquête de haute voltige est un roman jeunesse, de Anne-Marie Desplat-Duc, Maxime Fontaine et Thuy-An Buis, paru aux éditions Poulpe fictions, en mars 2023. Un ouvrage qui présente une enquête réaliste remplie de suspense, qui saura plaire aux jeunes lecteurs, à partir de 9 ans.

Le commissaire de police, Gilles Hamond, klaxonne deux fois en s’arrêtant dans la cour ombragée de marronniers, d’une maison aux allures provençales. Le temps est au beau fixe en ce début de vacances de printemps. Un adolescent à la peau hâlée, aux chevaux bruns hérissés en épis, descend l’escalier de pierre. Il est vêtu d’une veste cintrée grise, d’une chemise sombre et d’une paire de mocassins de cuir. On pourrait croire qu’il est sur le point de se rendre à un mariage. Derrière lui, se trouve son sosie féminin, avec une chevelure brune. La jeune fille enfile un blouson kaki, sur un t-shirt noir.

Les jumeaux ont beau ne pas avoir le même style, ils se ressemblent beaucoup… Cependant, ils ont beaucoup de différences aussi, et c’est ce qui fait leur charme. Ainsi, les jeunes lecteurs découvrent et suivent Alphabet et Zyna, qui, lors d’une démonstration de voltige voit l’avion de leur ami s’écrase. Le meilleur pilote du club des Flamants roses est dans le coma. Mais les jumeaux ne croient pas au simple accident, ils décident donc d’enquêter… Les suspects sont nombreux, il va donc falloir rechercher des preuves et remonter des pistes. Ainsi le roman est bien rythmé, et bien découpé, avec ces deux héros, aux méthodes différentes, qui vont mener cette enquête délicate, avec parfois l’aide de leur oncle commissaire. Quelques illustrations accompagnent parfaitement le récit captivant.

Enquête de haute voltige est un roman des éditions Poulpe fictions, qui propose de suivre deux héros dans leur enquête. Un récit captivant et bien mené, de jumeaux, différents, mais bien décider à comprendre pourquoi l’avion de leur ami pilote s’est écrasé.

