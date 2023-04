Alyson Ford – Le dernier chamane

Le dernier chamane est le deuxième tome de la série jeunesse Alyson Ford, paru aux éditions Vents d’ouest, en mars 2023. Une bande dessinée de Joris Chamblain et Olivier Frasier, dans laquelle la jeune héroïne part à la recherche de son héritage, sur une terre lointaine.

Vers des monts enneigés, quatre marcheurs, bravent une tempête. Un premier homme demande pourquoi la randonnée s’arrête ici. Le marcheur en tête explique que la tempête est trop forte. Ils doivent trouver une crevasse et établir un campement. Ils devront attendre le lendemain pour atteindre leur destination… Le premier homme affirme que cela fait des semaines de préparations, et des jours qu’ils arpentent cette maudite montagne. Cependant, il ne sait toujours pas pourquoi il est là ! Donc, pour lui, ils ne vont pas sûrement pas s’arrêter là. Il veut continuer. L’homme en tête dit que c’est de la folie. L’autre réplique qu’il faut alors rentrer et tant pis pour son argent. Les autres peuvent dire adieu ! L’homme en tête s’incline et accepte de continuer leur marche.

Le grand-père d’Alyson explique dans quelles conditions il a rencontré Benedict, leur ennemi. Ils vont d’ailleurs devoir rassembler leurs forces, pour contrer les plans de ce dernier, bien déterminé à mettre fin à la mystérieuse société secrète. Le récit oscille entre les agissements de Benedict, Alyson en compagnie de sa mère et son grand-père et de l’autre, le père d’Alyson et Paolo. La tension monte de toutes parts, dans ce deuxième tome qui en révèle un peu plus sur La flèche d’or. La bande dessinée est plutôt bien rythmée, offrant beaucoup de suspense, de rebondissements et d’action. A la recherche de son héritage, quelque peu magique, sur une terre lointaine et aussi belle qu’hostile, Alyson va devoir faire des choix difficiles. Le dessin est agréable, efficace et moderne, avec un trait dynamique et quelques belles planches.

Le dernier chamane est le deuxième tome du triptyque Alyson Ford, des éditions Vents d’ouest. Un album qui mêle magie, mystère, suspense et aventures au bout du monde, pour une jeune fille qui part à la recherche de son héritage familial.

Lien Amazon