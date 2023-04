Dans le tome 2 de “Une fois trois”, d’Axelle Auclair, on retrouve les triplés et toute la clique pour de nouvelles aventures ! Surtout lorsque l’on sait que le tome 1 nous avait laissé sur une fin haletante et pleine de suspense !



Résumé

Les aventures de Nell et ses frères se poursuivent. Ils vivent toujours auprès de Wade dont le passé et les occupations sont bien mystérieuses. Si l’attirance de la jeune femme reste très forte, elle pourrait bien se brûler les ailes auprès de cet homme qu’elle connait bien mal.

À propos du livre

Paru récemment en format poche chez Hugo New Romance, j’avais très hâte de découvrir le tome 2 de “Une fois trois“. En effet, la fin du premier tome de “Une fois trois” d’Axelle Auclair nous laisse sur un suspense insoutenable. Que va-t-il advenir du trio infernal ? Et de leurs désormais +1 ? Tant de questions dont j’avais très envie d’avoir les réponses, ce que m’a largement offert ce deuxième tome très chouette !

Mon avis

Le tome 2 de “Une fois Trois” s’attarde beaucoup moins sur les romances et beaucoup plus sur les intrigues. Bien-sûr, les romances sont toujours présentes, et j’ai beaucoup aimé les voir se développer. Bien qu’un peu rapides, les histoires d’amour des triplés sont tendres et drôles. Ainsi, j’ai beaucoup apprécié lire ces passages ! Du côté de l’intrigue, sans trop spoiler, une grande part est consacrée à leur procès. On découvre également de nouvelles relations importantes, tandis que d’autres se défont pour de bon.

L’autrice fait la part belle aux émotions dans le tome 2 de “Une fois Trois”. En effet, certains sujets difficiles sont abordés de manière assez juste et touchante. On s’attache d’autant plus aux personnages en comprenant leur vécu. Certains secrets sont dévoilés, certains qui se révèlent très drôles, et d’autres beaucoup plus douloureux.

La fin du roman clôt très bien les différentes intrigues, et est remplie de tendresse. La lecture de ce second livre est donc très agréable, tendre et touchante, sans oublier amusante !

En bref

Le tome 2 de “Une fois trois” d’Axelle Auclair clôt parfaitement cette duologie rafraîchissante. Pleine d’humour, mais abordant tout de même des sujets plus sérieux, cette lecture fût très plaisante !