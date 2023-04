La comète – Ed. L’école des loisirs

La comète est un album de Joe Todd-Stanton, paru aux éditions L’école des loisirs, en janvier 2023. Un bel ouvrage qui présente une famille monoparentale, la relation entre une fille et son père, le bouleversement d’un déménagement, le quotidien bousculé…

Ici, c’est chez Mila. Autour de sa maison, il y a de très grands arbres. Dans le ciel, la jeune fille peut compter une centaine d’étoiles. Une nuit, elle a même vu une comète, avec son papa. Ce dernier vient la chercher à l’école, tous les jours. Ensemble, ils cuisinent de bons petits plats. Ça leur arrive aussi d’inventer de merveilleuses histoires. Chez elle, on peut voir le soleil se lever le matin, jouer à être des bêtes sauvages l’après-midi et s’endormir au bruit des vagues le soir. Malheureusement papa doit commencer un nouveau travail. De ce fait, ils sont obligés de déménager et d’habiter en ville.

Le récit est très doux et bien détaillé, posé, afin que les jeunes lecteurs puissent comprendre les sentiments de l’héroïne. Mila vit paisiblement et heureuse, avec son père, dans une belle maison, proche de la mer. Mais un jour tout bascule. Son papa trouve un travail en ville. Ils doivent déménager et les moments de partage ne sont plus les mêmes. L’album transporte donc les enfants dans une douce mélancolie, pour comprendre le mal-être de la jeune héroïne, qui va malgré tout surmonter cette difficulté. En effet, papa est toujours là, et il suffit d’un peu de magie et de peinture, pour recréer un bel univers, un nouveau foyer. Le dessin est très beau, présentant un bel univers graphique doux et chaleureux. Le trait est fin et fluide, les personnages expressifs.

La comète est un bel album, plein de tendresse, des éditions L’école des loisirs. Le livre présente une famille monoparentale, une belle relation entre une fille et son père, qui vont devoir surmonter un déménagement et le quotidien qui va basculer.

Lien Amazon