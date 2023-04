Last mission : PK Killer – Tome 1

Last mission : PK Killer est une nouvelle série de Soleil Manga, qui débute avec ce premier tome, paru en mars 2023. Un ouvrage de AAA et Eri Harada, qui présente la quête vengeresse d’un jeune homme addict aux jeux vidéo RPG, qui a été évincé de sa propre guilde, par ses coéquipiers.

Il a toujours admiré les marchands, des personnes qui voyagent de pays en pays, vivant de leur commerce. C’est un métier d’explorateur ! Aujourd’hui Nishiki Hanatsuki n’est plus un enfant qui rêve éveillé, devant un livre sur les marchands. Le jeune homme, en sortant du travail, a fait quelques courses, avant de rentrer chez lui. Il mange tranquillement, devant la télévision, qui fait la promo de jeu vidéo immersif. Une expérience ultra-immersive pour Real Life Online, plus connu sous le nom de RL. Les joueurs peuvent contrôler leur avatar, augmenter leurs stats, et y faire plein de rencontres ! Nishiki éteint sa télévision, et regarde son casque de Real Life Online, posé derrière lui. Le jeune homme s’apprête à rejoindre le jeu vidéo…

Le récit est plutôt bien posé, pour comprendre et connaître l’univers et le personnage principal. Ainsi l’on découvre Nishiki, un jeune homme, qui semble un peu paumé dans la vie et joue dans le jeu vidéo immersif. Malheureusement, il se voit rapidement évincé de sa propre guilde, celle des marchands, par ses coéquipiers. Désabusé, le jeune homme décide, de se lancer dans une dernière mission. Mais quelque chose va basculer, une soif de combat va naître en lui… Le manga est plutôt agréable à lire, proposant de suivre la quête vengeresse, d’un jeune homme accro aux jeux vidéo RPG. Un héros qui va se découvrir, se révéler et offrir de bons moments de combat, dans un bel univers. Le dessin est également plaisant, avec un trait fin et dynamique, ainsi que des personnages travaillés et expressifs.

Last mission : PK Killer est une nouvelle série, des éditions Soleil Manga, qui présente un shonen en trois tomes. Un premier tome qui propose de découvrir ce jeune joueur, qui va se révéler, à travers sa dernière mission et se dresser contre l’ennemi.

