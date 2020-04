Envoyez une lettre à une personne âgée avec 1lettre1sourire

En raison du coronavirus, les personnes âgées se trouvant dans les EHPAD ( établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ) se retrouvent sans visites de leurs proches. 1lettre1sourire a donc pensé à eux et te permet de les aider, par le biais d’une lettre qui leurs sont destinés ! Le procédé est simple : Tu écris ta lettre directement sur leur site web et tu peux y joindre ta photo si tu le souhaites ; L’EHPAD reçoit la lettre et l’imprime directement pour éviter toute contagion ! Résultat : Une pensée de ta part fait chaud au cœur à une personne âgée !

De plus, si tu souhaites garder le contact avec la personne à qui tu as écris, tu as la possibilité de le faire en rajoutant ton numéro de téléphone à la fin de ta lettre. Ce sera au choix de la personne âgée de te contacter ou non selon son souhait. N’oublie pas qu’en France, il a été recensé fin 2015 plus de 728 000 personnes fréquentant un EHPAD. Cela concerne donc une grande partie de la population et qui sont donc souvent les oubliés du système. Il est donc temps d’agir à son échelle, à son niveau et cela commence par des petits gestes tels que celui-ci qui ne coûte rien et qui illuminera la journée d’une personne. Etre responsable d’un sourire, n’est-ce pas gratifiant ?

À ce jour, plus de 100 000 lettres ont été envoyées soit plus de 100 000 personnes âgées touchées par des mots d’inconnus solidaires avec eux dans cette situation difficile. C’est à nous de jouer afin de participer à ce fabuleux projet et de faire notre part en tant qu’être humain du monde !

1) Y a t-il une histoire derrière la création de ce projet en particulier ?

Tout d’abord l’idée nous est venu, suite à une remarque de notre père et oncle travaillant dans le secteur des personnes âgées, nous confiant la tristesse d’une personne âgée en Ehpad privée de visite. Comment peut-on vivre sans relation ?

Émue par ce discours glaçant, nous voulions agir. Mais que faire alors que tout contact physique peut être dangereux ? Une seule alternative : les lettres. Aussitôt dit, aussitôt fait, le soir même, le site était en cours de création !

C’est aussi une grande joie de lancer ce projet en famille, avec nos cousins et cette belle collaboration nous a motivés.

2) Avez-vous eu des retours des personnes âgées ayant reçu une lettre ?

Oui, nous avons reçu des retours des personnes âgées, toutes étaient réellement touchées par l’attention, très émus de voire qu’elles ne sont pas oubliés et que des inconnus n’ont qu’une seule pensée en tête : réchauffer leur coeur. Nous avons reçu certaines de leurs lettres par mail que le personnel soignant nous a transmis. Quelle joie et quelle émotion que de lire ces lettres !

Nous avons aussi reçu des retours du personnel soignant touché de cette solidarité inter générationnelle et de la joie qu’elle procure à leurs résidents.

3) Que pensez-vous de l’accueil de ce projet par les internautes ?

Nous avons été agréablement surpris de l’accueil que cette initiative a reçu sur nos réseaux. Très rapidement elle a été relayée et avons maintenant 13 000 abonnés sur Instagram et 6000 sur Facebook. Tous nous témoignent de la joie qu’ils ont eu à écrire. « Ce projet procure autant de bonheur à celui qui écrit qu’à celui qui reçoit » nous disent-ils. En ces moments difficiles, tous veulent se mobiliser pour apporter leur soutien aux plus démunis. Cet élan de solidarité nous touche profondément.

4) Avez-vous d’autres projets futurs ?

Nous sommes pour l’instant centrés sur les personnes âgées en établissements mais réfléchissons à élargir cette initiative à toutes personnes isolées. Cela reste encore de l’ordre de projet !

5) Quels sont vos conseils pour une personne qui voudrait également se lancer dans un projet de solidarité ?

Le premier conseil serait la motivation. Avec cet élan du cœur, on peut déplacer des montagnes ! La motivation vient de la conviction que l’initiative est porteuse de bonheur pour ceux qui en ont vraiment besoin.

Il faut ensuite être bien accompagné. Quelle chance que d’être entouré de ses frères et sœurs et de ses cousins, autant de profils complémentaires qui nous apportent différentes compétences.

Et enfin je vous dirai de ne pas avoir peur ! Il faut foncer et si c’est une bonne idée, vous trouverez sur le chemin des âmes généreuses prêtes à vous aider.

Vous pouvez retrouver 1lettre1sourire sur facebook ou instagram.