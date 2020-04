Quels critères regarder pour bien choisir sa poussette ?

Acheter une poussette, c’est comme acheter une voiture ; c’est un gros investissement en argent et en temps, et cela peut parfois sembler plus compliqué que ce que cela vaut. Une partie de cet investissement en temps consiste à faire des recherches, à examiner les options qui s’offrent à vous, et même de tester la poussette si vous le pouvez. Nous ne pouvons pas vous aider sur ce dernier point, mais nous avons élaboré un guide pratique et complet sur l’achat d’une poussette pour les nouveaux parents, afin que vous sachiez comment choisir une poussette de bébé qui permettra à votre enfant de rester confortable, heureux et en sécurité.

Questions à poser lors de l’achat d’une poussette

Avant même de commencer à faire du shopping en ligne ou du lèche-vitrine, posez-vous les questions logiques suivantes :

Qui va utiliser la poussette ?

Où utiliserons-nous le plus la poussette ?

Par quel temps allons-nous l’utiliser ?

De quel espace de rangement disposons-nous pour une poussette (dans la maison et la voiture) ?

Quel est le poids de la poussette ?

En voulons-nous une que vous pouvez plier d’une seule main ?

Voulons-nous toutes ces caractéristiques supplémentaires, c’est-à-dire un emplacement pour les boissons, un panier de rangement, une fenêtre dans l’auvent, un guidon réglable ?

Combien de temps allons-nous utiliser cette poussette ?

Quel est notre budget ?

En parcourant les différents types (détaillés ci-dessous) et marques de poussettes, gardez ces questions à l’esprit afin de choisir la poussette qui offre les caractéristiques que vous recherchez et qui répond à votre style de vie.

Voici les éléments à prendre en compte lors de l’achat d’une poussette

Types de poussettes

Le choix de la poussette dépend du nombre d’enfants que vous avez (ou que vous allez avoir), des caractéristiques que vous jugez nécessaires, de votre style de vie et, bien sûr, de votre budget. Voici les six types de poussettes de base et les informations générales sur celles ci:

Poussettes standard ou de taille normale :

Les poussettes standard sont les plus grandes et les plus durables, ce qui signifie qu’elles sont également plus volumineuses et parfois plus difficiles à manœuvrer. Ce type de poussette a toujours un siège rembourré qui s’incline, et la plupart offrent un espace de rangement sous la poussette et un parasol. Certaines permettent aux enfants de se tourner vers l’avant. La plupart des modèles standard comprennent toutes les caractéristiques que les parents souhaitent et qui grandiront avec votre bébé tout au long de sa petite enfance.

Poussettes légères ou poussettes-parapluies :

Comme leur nom l’indique, les poussettes légères sont conçues dans un souci de portabilité et de voyage. Pesant environ 8 kilos ou moins, elles sont faciles à transporter, à pousser et à plier. Leur seul inconvénient est qu’elles n’ont pas toutes les clochettes et les sifflets que vous pourriez souhaiter, qu’elles ne sont pas très rembourrées et que, si certaines sont équipées d’un adaptateur pour siège d’auto, la plupart sont faites pour les enfants de 6 mois et plus.

Poussettes de jogging :

Les poussettes de jogging sont idéales pour les parents actifs. Elles disposent d’un bon espace de rangement, de sièges inclinables et la plupart sont compatibles avec les sièges de voiture. Mais elles sont également encombrantes, de sorte qu’elles ne se déplacent pas bien dans les magasins ou les immeubles et ne sont pas les plus compactes lorsqu’elles sont repliées. Et pour être honnête, à moins que vous ne soyez déjà un fervent joggeur ou promeneur, ne pensez pas que le simple fait d’acheter une poussette de jogging vous transformera en un véritable joggeur du jour au lendemain.

Poussettes doubles :

Si vous allez avoir des jumeaux et que vous ne voulez qu’une seule poussette, c’est votre seule option. Vous pouvez soit acheter une poussette tandem, qui dispose d’un siège devant un autre, soit la poussette avec 2 places côte à côte. La première peut manquer d’espace pour les jambes pour la poussette en tandem, mais la poussette avec 2 places côte à côte est plus difficile à pousser et franchir des obstacles comme les portes devient un véritable calvaire.

Poussettes de voyage :

Cette option est un mélange entre la poussette standard et la poussette de jogging et permet de transporter un siège auto pour bébé. Vous pouvez soit acheter un siège auto et une poussette, soit en trouver un avec un adaptateur. Les poussettes de voyage sont généralement plus grandes et plus lourdes, mais vous pouvez en trouver des plus légères.

Lorsque vous achetez une poussette, recherchez une option réversible, légère et portable.

Comment choisir une poussette qui correspond à votre style personnel et à votre mode de vie?

Dans la société actuelle, tout est question d’esthétique. Et c’est normal – c’est la nature humaine de vouloir des choses qui ont l’air belles. Mais lorsqu’il s’agit des nouvelles roues de votre bébé, il y a beaucoup plus à rechercher que la tendance et la mode.

1. Sécurité

Peu importe dans quelle poussette vous mettez votre bébé, la sécurité passe avant tout. Les poussettes d’aujourd’hui doivent répondre à des exigences de sécurité de base. Vous en voulez une avec une sangle de harnais de sécurité à cinq points, facile à attacher et à détacher, mais pas pour un enfant, et dotée de freins fiables.

2. Facilité d’utilisation

Pouvez-vous facilement soulever la poussette pour la faire entrer et sortir de votre voiture ? Peut-elle même tenir dans votre coffre ? Devez-vous monter les escaliers jusqu’à votre appartement ? Allez-vous beaucoup voyager avec elle ? Est-elle facile à plier et à déplier ? Pouvez-vous la manœuvrer d’une seule main ? Est elle trop grande pour passer les portes ou les allées des magasins ? Le tissu est-il lavable en machine ou pouvez-vous simplement l’essuyer ?

Les réponses à ces questions vous permettront de savoir si votre choix de poussette sera facile à utiliser.

3. Stockage

Pensez à ce que vous allez porter en plus de votre bébé. Un grand panier sous le siège est idéal pour un sac caba, un sac à main et des sacs à dos. Mais qu’en est-il de votre téléphone, de vos clés, de vos boissons et de vos collations ? Des porte-gobelets (pour votre boisson et une tasse à bec) et de petits espaces de rangement pour les clés et le téléphone pourraient aussi être utiles.

4. Auvent

Un auvent réglable est une caractéristique nécessaire si vous allez faire des promenades ensoleillées ou si vous êtes pris dans la pluie et le vent. Les auvents protègent votre bébé des rayons UV. Il ne faut pas négliger cet aspect!

5. Prêt pour le nouveau-né

Vous ne voulez pas attendre que votre bébé ait 6 mois pour faire des promenades ou des sorties en famille. Trouvez une poussette équipée d’un siège rembourré et inclinable ou vous permettant d’attacher votre siège auto ou votre couffin pour pouvoir l’utiliser immédiatement. Si elle est équipée de ce dernier, assurez-vous que lorsque vous l’attachez, elle se verrouille facilement et solidement en place.