Étincelle – Une fable pleine d’espoir – Éditions Jungle

Goup, un jeune renard tombe, par hasard, sur Étincelle, évanouie au milieu de la forêt. Au départ, il pense à une petite fée, mais leur rencontre va devenir le point de départ d’un renouveau pour chacun !

Une adorable fable jeunesse, en one shot, basée sur l’écologie, l’amitié et l’espoir.

Parue le 24 octobre 24 aux Éditions Jungle. (+7)

Le décor :

Une majestueuse forêt…

Au loin, une fumée noire s’élève doucement dans le ciel bleu. Et, devant le brasier, qui détruit chaque petit brin de verdure, tous les animaux fuient pour sauver leur peau. Au loin, un arbre millénaire est pris au milieu des flammes. C’est le grand chêne, ou tous les animaux, quel qu’ils soient, se rassemblent lorsque quelque chose d’important doit être décidé. Mais, à présent, l’heure est grave. Tout est en train de mourir et, dans un dernier souffle, il libère son seul espoir : Étincelle, une petite fée de la nature et de la vie, pour une renaissance prochaine.

À quelques centaines de lieux de là…

Goup, un jeune renard, vient d’être réveillé par un oiseau sur sa fenêtre. Il ne met pas beaucoup de temps à le faire déguerpir à coup de coussin, pour avoir la paix. Mais, déjà, dans la cuisine, toute la famille déjeune, et s’exclame de voir celui qu’ils surnomment Pilou, les rejoindre !! Un surnom qui déplaît fortement à Goup, qui ne se considère plus comme un bébé !!

Sa rencontre d’aujourd’hui, va l’aider à grandir et à prouver qu’il est un adulte capable !!!!

Le point sur la BD :

Étincelle, aux Éditions Jungle, est une petite fable attrayante et adorablement contée par Maxe L’Hermenier. Celui-ci se penche sur notre société et la capacité de l’humain à détruire son environnement, laissant peu de place, à la nature et à ses habitants. Le récit s’écoule comme une aventure à travers les bois, pour sauvegarder et réanimer une nature… Dénaturée.

Les protagonistes, des animaux anthropomorphes signés Pauline Berdal, tout mignon, avec des grosses pattes, et des habits personnalisés, doivent s’allier malgré leurs différences et leurs caractéristiques ! Leur but, bien évidemment, sauver leur habitat, grâce à un espoir matérialisé. Mais aussi, se révéler lors de ce petit parcours « initiatique » et salvateur. Le style est personnel, avec des planches « touffues » de végétation et renversantes de grâce, avec une nature flamboyante de douceur et de beauté ! Le petit plus qu’on apprécie, avec les « coupes de cheveux » des ados ou pré ados animaux, donnant un côté fun et drôle !! L’amitié, la bonté et la bienveillance se succèdent dans cette petite perle positive.

La conclusion :

Une petite Étincelle pour sensibiliser les plus jeunes à notre environnement et à sa sauvegarde. Et, un écrin mate et joliment imprimé, aux Éditions Jungle, pour nous rappeler sa fragilité. Mais aussi, sa force de renouvellement !! On termine la lecture, avec du baume au cœur, grâce aux personnages attendrissants, et plein de bonnes volonté. On apprécie ce final, où chacun a trouvé son rôle et sa véritable place dans le groupe.

ADORABLE, je n’ai pas d’autres mots pour le qualifier.