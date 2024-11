24 étoiles pour Noël, le calendrier de l’avent réinventé !

À l’approche des fêtes, les traditions évoluent et se réinventent. Avec 24 étoiles pour Noël, un livre des éditions First écrit par Sophie Rougier et Mathou, plongez dans une expérience de lecture inédite qui illumine chaque jour de décembre. Oubliez le chocolat et les friandises (je sais, ça va être difficile pour certain.e.s), place au roman de l’avent! Cette année, le calendrier de l’Avent prend la forme d’un roman captivant, parfait pour les grands qui ont su garder une âme d’enfant.

Imaginez : chaque jour, vous ouvrez un nouveau chapitre qui vous guide vers l’esprit de Noël. Ça change, non ? En gros, tous les chapitres sont savamment scellés pour que vous n’alliez pas directement au prochain chapitre. Mais si vous êtes coquin, vous pourriez aisément tricher (mais c’est pas bien !)

L’histoire se déroule au 12 de la rue Mansart, où chaque appartement raconte une histoire unique, à l’image de ses habitants. Bastien, le nouveau gardien d’immeuble qui en avait marre du milieu bancaire, n’a pas le profil du poste, mais il va découvrir que cette mission est bien plus que de simples responsabilités. En grimpant les marches et en poussant les portes, il plonge dans un univers rempli de magie, d’étoiles brillantes et de surprises, tout en tissant des liens avec les résidents tous différents.

Chaque jour ouvrez votre nouveau chapitre jusqu’à Noël

Le concept de ce livre est tout simplement génial ! Chaque jour, vous attendrez avec impatience de découvrir la nouvelle aventure qui se cache derrière le feuillet scellé. C’est l’occasion rêvée de savourer une boisson chaude, enveloppés dans un plaid douillet, avec quelques chocolats à portée de main en lisant votre chapitre journalier. Et pour ajouter une touche de magie, le livre est accompagné d’un magnifique poster illustré, parfait pour égayer votre décor de Noël.

24 étoiles pour Noël est un véritable compagnon de l’Avent qui invite à la réflexion, à l’émerveillement et à la convivialité. Les histoires touchantes et chaleureuses résonnent avec l’esprit des fêtes, rappelant l’importance de la communauté, des liens humains et des petits moments de bonheur qui illuminent nos vies.

En cette saison où les étoiles brillent de mille feux, laissez-vous transporter par la magie de Noël au travers de ce roman qui fera briller vos yeux et réchauffer vos cœurs. En plus, il est ponctué d’énormément d’illustrations qui rendent ce roman encore plus attendrissant.

Que vous soyez un grand enfant ou un adulte en quête de douceur, 24 étoiles pour Noël vous promet une lecture délicieuse qui embellira votre attente jusqu’au 25 décembre. Préparez-vous à vivre un mois de décembre empreint de joie et de sérénité avec ce calendrier de l’Avent littéraire qui fait du bien !

Commander 24 étoiles pour Noël (18,95€) ICI >>