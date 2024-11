Survival – Warm springs

Les éditions Soleil présentent une nouvelle série consacrée à la survie en milieux extrêmes. Ainsi débute Survival, avec ce premier titre Warm springs, de Christophe Bec et Valerio Giangiordano, paru en septembre 2024, proposant de suivre un groupe d’alpinistes traqué par des chasseurs implacables.

Troutdale, à la fin de l’automne, des enfants s’amusent à traquer le bigfoot. Autour d’une table, cinq personnes discutent lorsqu’un enfant vient pointer une arme en jouet vers eux. Une femme réplique que ce n’est pas très gentil de pointer une arme sur quelqu’un… L’enfant réplique que ce n’est qu’un jouet ! La femme persiste en affirmant que même si c’est une fausse arme, cela reste impressionnant. Un homme à la table propose au garçon d’aller tuer le bigfoot. L’enfant répond que son père lui a dit que ce n’était que des bêtises, et qu’il n’existait pas. Un autre homme réplique que l’enfant devrait retourner voir ses parents… Le mioche parti, les cinq personnes reprennent leur conversation. Le guide présente le sommet qu’ils vont devoir bientôt grimper, tout en détaillant leur trajectoire. Un parcours difficile et périlleux, mais qui semble valoir le coup !

Le récit semble assez bien mené, proposant de suivre un groupe d’alpinistes, parti pour quelques jours, à grimper un haut sommet. Sur leur chemin, ils rencontrent des chasseurs, dont certains sont des enfants armés. Le guide les rassure, expliquant qu’ils ont leur terrain de chasse, et qu’eux vont sur une réserve indienne. Mais un événement tragique va tout faire basculer. Les alpinistes se voient rapidement pris en chasse par les chasseurs, cela à cause d’un accident. Une traque impitoyable débute… La bande dessinée se trouve très bien découpée, l’ambiance et la tension se font ressentir, dans cette traque impensable. Le récit est haletant, avec son lot de rebondissements, de suspense, d’espoir, d’action et de violence. Deux personnages sont mis en avant, proposant même de connaître une héroïne un peu plus, avec quelques flashbacks. Le dessin se veut moderne et réaliste, il offre un trait fin et fluide.

Warm springs est le premier tome de la série Survival, des éditions Soleil. Un album captivant et haletant, qui propose de suivre un groupe d’alpinistes traqué par des chasseurs sans pitié, offrant à découvrir un récit de survival, en milieu extrême.