Exclu – Calendrier de l’Avent Prescription Lab 2024

Les amis, si vous saviez comme je suis excitée à l’idée de vous dévoiler le tout-premier calendrier de l’Avent Prescription Lab 2024 ! Cette box fait partie de celles que je suis depuis ses débuts, et elle est de loin ma préférée. Pourquoi ? Parce qu’elle propose toujours des produits originaux, différents de ce qu’on trouve habituellement dans les autres box. Alors, si vous voulez découvrir les surprises que le calendrier renferme, vous êtes au bon endroit !

Et pour ceux qui sont déjà prêts à craquer, c’est maintenant ou jamais. Le BLACK FRIDAY est enfin là, et cette pépite est à seulement 39,90 €. FONCEZ !

Prescription Lab – La box beauté qui fait du bien !

Je ne suis pas surprise que la box beauté Prescription Lab rencontre un tel succès auprès des passionnés de beauté. Depuis plusieurs années, Prescription Lab n’a cessé de me surprendre. Ce qui la distingue des autres box beauté, c’est d’abord son esthétisme. Chaque box est soigneusement conçue, et les thématiques sont parfaitement reflétées dans leur design. Les contenus sont toujours séduisants, mélangeant soins, make-up et autres surprises. Et souvent, la valeur des produits dépasse largement le prix de la box.

D’ailleurs, si vous avez envie de vous abonner, rien de plus simple ! Rendez-vous sur le site officiel et profitez des offres du moment. Vous aurez la possibilité de vous abonner sans engagement, 3 mois ou 1 an. A noter que les box sont à 20,60 € et que la livraison est gratuite.

Un calendrier de l’Avent d’une valeur de 455 €

La box beauté Prescription Lab n’a pas fait les choses à moitié pour son calendrier de l’Avent 2024. Il n’y a qu’à voir sa valeur totale : 455 € ! Mais alors, son contenu est-il à la hauteur de cette promesse ?

Avant de vous dévoiler toutes les surprises qu’il contient, j’avais envie qu’on s’arrête quelques instants sur son esthétisme. Les cases du calendrier de l’Avent sont disposées au cœur d’un carton qui s’ouvre telle une fenêtre, grâce à un nœud en satin. Les couleurs sont pile dans le thème des fêtes de fin d’année, avec ce bleu nuit recouvert d’étoiles scintillantes et de flocons de neige. Chaque case abrite une boîte en carton sur laquelle sont écrits les jours ainsi que la valeur de la surprise. Et pour ceux qui aiment tout savoir en avance, un document est glissé avec le détail du contenu, y compris les ingrédients des soins.

Qu’allons-nous retrouver dans le calendrier de l’Avent Prescription Lab 2024 ?

Le calendrier de l’Avent Prescription Lab 2024 est surprenant également par son contenu. Il regorge de pépites, notamment dans la catégorie des soins. Et ce que j’aime encore plus avec la box beauté Prescription Lab, c’est sa capacité à nous surprendre en nous faisant découvrir des marques peu connues.

Alors, je ne vais pas vous révéler case par case ce qu’il renferme parce que tout est écrit sur le site officiel, mais je peux d’ores et déjà vous parler de mes produits chouchou !

Parmi les marques que j’affectionne tout particulièrement et dont je vous parle régulièrement sur FranceNetInfos, on retrouve : Korres, Huygens, Le Rouge Français, Benefit, Garancia, Pura Bali, Polaar, et bien d’autres. Mais ce que j’apprécie encore plus avec le calendrier de l’Avent Prescription Lab, c’est qu’il me pousse à sortir de ma zone de confort en me faisant découvrir des marques que je connais peu, voire pas du tout. Des marques prometteuses avec des produits vraiment intéressants.

J’ai aussi apprécié la diversité des types de produits inclus : soins corps/visage, sérums, maquillage, un déodorant, brumes, etc. On retrouve bien l’éthique de la box beauté qui propose des soins combinables à utiliser au quotidien. Je suis déjà impatiente de découvrir des marques comme My Mira, Shaeri, Pure by Valerie, Inuwet, et bien d’autres !

Bon, vous l’aurez compris, je suis agréablement surprise par le calendrier de l’Avent Prescription Lab 2024. Je trouve que pour un premier calendrier, le résultat est au rendez-vous : tout y est ! Les produits sont de taille raisonnable, ils sont variés, et conviendront donc à un maximum de personnes.

Si vous avez envie de découvrir ce que propose la box beauté Prescription Lab, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel. Et si vous souhaitez voir les contenus des précédentes éditions, je vous invite à jeter un coup d’œil à mes derniers unboxings !