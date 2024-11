Rick & Morty – Maudit milk-shake, Partie 1

Rick & Morty sont à retrouver dans cette relance de la franchise, pour une nouvelle série intitulée Maudit milk-shake. Une première partie, parue en octobre 2024, aux éditions Hi Comics, d’Alex Firer et d’un collectif de dessinateurs, pour de nouvelles aventures déjantées.

Dans le partout, deux silhouettes blanches tirent un traîneau. A la limite de tout, dans un hangar, ils s’arrêtent et tirent un tiroir de pièces détachées. A l’intérieur, se trouvent des mains, yeux, cheveux, sprays… Les silhouettes blanches commencent à se mettre ces accessoires. Ainsi, petit à petit, on redécouvre Rick et Morty qui se recréent, redessinent. Dans un univers merveilleux, les aventures d’un grand-père vieux et de son petit-fils reprennent ! Alors qu’ils contestent la narration, Morty se rend compte qu’il va être en retard pour l’école. Rick lui rappelle qu’ils ont volé la science d’un univers rebelle. Ils possèdent maintenant une double science. Donc aller à l’école semble très futile… Mais Morty réplique qu’il ne comprend rien à tout cela, avant de se rendre dans le salon pour préparer son sac. Il veut partir pour ne pas passer pour l’idiot de service, malgré l’insistance de son grand-père !

De nouvelles aventures débutent pour Rick et Morty, qui renaissent, en quelque sorte. Une nouvelle série, tant pour les nouveaux lecteurs que pour les fans, qui propose de découvrir ou redécouvrir ces deux anti-héros ! Les deux créatures sans visages redeviennent Rick et Morty, suggérant une renaissance, un nouveau départ. De nouvelles menaces apparaissent et de nouveaux personnages sont à découvrir, dans cette bande dessinée découpée en plusieurs chapitres. L’univers est respecté, offrant un récit plein de rebondissements, de dialogues cinglants, de péripéties improbables, de créatures incroyables, d’univers parallèles… Des combats, du suspense, de l’action et de l’humour rythment donc cette nouvelle aventure bien menée, assez captivante et prenante. Le dessin reste rond, fluide, expressif et coloré. Une galerie de couvertures vient clôturer ce bel album à découvrir.

Maudit milk-shake, Partie 1 est une nouvelle série pour Rick & Morty, paru aux éditions Hi Comics. Un album qui relance la série, offrant une renaissance aux héros, pour une aventure déjantée, pour ce duo iconique qui arrive toujours à surprendre !