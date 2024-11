Mademoiselle Confettis – Le calendrier de l’Avent 2024

Mademoiselle Confettis est une marque française, une box beauté et lifestyle écoresponsable, pour les petites et jeunes filles, de 6 à 12 ans. Une box qui associe des cosmétiques, des accessoires, des loisirs créatifs et des gourmandises, pour éveiller, prendre soin de soi, découvrir et se régaler !

Mademoiselle Confettis propose, pour patienter jusqu’à Noël, un calendrier de l’Avent, sous forme de box. Un carton qui paraît simple, mais reste dans l’esprit de la marque, en étant écoresponsable ! A l’intérieur, ce qui est quand même plus intéressant que l’emballage, se trouve vingt-quatre sachets kraft, ce qui reste encore écoresponsable. Des sachets fermés et numérotés de un à vingt-quatre, bien évidemment, avec de jolis stickers, pour inviter les enfants à patienter dès le 1er décembre et jusqu’à la veille de Noël !

Attention spoiler ! Voici le contenu…

La première pochette renferme un crayon de maquillage, de 1,1g, de la marque Namaki. Un crayon à la teinte dorée, parfait pour débuter les fêtes avant l’heure. Il peut être testé, dès ce premier jour, sur les mains, le visage, en faisant des étoiles, par exemple. La deuxième pochette cache une barrette pour cheveux, de L’atelier Nounille. Une barrette en résine métal et résine, qui présente des paillettes roses. Elégante et brillante, elle est idéale pour ajouter une touche glamour aux coiffures, tout en restant simple à fixer. La troisième pochette contient un tube de 75ml de gommage visage, de la marque Born to bio, marque française. Un gommage à l’amande douce bio et extrait d’argan qui propose de nettoyer la peau en profondeur, pour éliminer les impuretés. Une formule confortable, douce et naturelle, qui exfolie en douceur, et vient adoucir la peau.

La quatrième pochette détient plusieurs éléments. Elle suggère une activité manuelle, proposant de fabriquer une couronne en perles. Tous les matériaux sont présents, perles, grelot, galon, cordelette et notices, pour réaliser une jolie petite couronne de perles, pour décorer la maison ! La cinquième pochette présente deux petites boules chocolatées. Un instant gourmand, au chocolat au lait, qui plaira à tous les enfants. La sixième pochette recèle une bandoulière de sac réglable, en velours fin. Un accessoire tendance, pour des sacs ou pochettes uniques et personnalisés, tout doux, très agréable à porter. Une boule effervescente à faire fondre dans le bain est à retrouver dans la septième pochette. Une boule pailletée, à laisser fondre dans le bain tiède, pour un tendre moment de relaxation, au doux parfum… Le corps garde une tendre fragrance florale très plaisante.

La huitième pochette suggère une nouvelle activité. Des stickers repositionnables brillants, presque dorés, sont à découvrir. Une notice permet de retirer et de positionner correctement ces stickers, sur différents supports, tels que les vitres, bouteilles, planches de bois… La neuvième pochette dévoile un flacon de 7ml de vernis à ongles, de la marque Born to bio. La teinte n°5, rouge royal, qui offre une belle tenue et une couleur vive, pour embellir les ongles des enfants, avec une formule à 85% d’origine naturelle. La dixième pochette renferme deux carrés de chocolat. Deux nouvelles bouchées chocolatées fondantes et très agréables. La onzième pochette cache une paire de mitaines-manchettes. Un accessoire de mode, parfait pour l’hiver et habiller les mains et les avant-bras. Les mitaines longues sont noires, toutes douces, en polyester, à la texture comme une peluche…

La douzième pochette révèle un rouleau de massage double. Un accessoire bien-être, pour des massages ou auto-massages, un roller visage à utiliser après l’application d’un soin. Il permettra de favoriser la pénétration du soin, pour activer la production naturelle de collagène. Les mouvements doux et réguliers permettront aussi d’améliorer l’élasticité de la peau et le décongestionnement du contour des yeux. Dans la treizième pochette se trouve un baume à lèvres, de 10ml, de la marque Trew. Une teinte nude, pour un parfum noisette, assez gourmand et plaisant. La formule douce, qui glisse sur les lèvres, laissant aussi une jolie teinte brillante, pour des lèvres nourries et belles. La quatorzième pochette dévoile une nouvelle activité manuelle. Les enfants sont invités à fabriquer un bracelet en perles Heishi, aux couleurs de Noël. Il y a tout le nécessaire pour réaliser un superbe bracelet, ainsi que la fiche notice, pour accompagner les enfants.

La quinzième pochette recèle une petite bougie, de la marque Les bougies d’Andy. Une jolie boîte en métal, qui révèle une petite bougie au parfum envoûtant et gourmand. Des notes de pommes et de cannelle se révèlent aussitôt, pour éveiller les sens pour Noël ! La seizième pochette renferme une sucette au chocolat au lait. Une nouvelle gourmandise, de la confiserie Rohan, qui présente une jolie sucette, au chocolat au lait décoré, à l’effigie d’un tendre ourson orné d’un bonnet de Noël ! Un tube de crème mains, de 30ml, de la marque Evoluderm est à découvrir dans la dix-septième pochette. Une crème au doux parfum, soyeuse et agréable, qui vient nourrir et revitaliser la peau, pour des mains souples et régénérées.

La dix-huitième pochette présente un nouveau kit créatif, par la Maison NoHo. Des décors à broder, sur des silhouettes cartonnées, avec l’aide d’une aiguille en plastique et de morceaux de laine. La notice présente toute la marche à suivre, pour reproduire les modèles suggérés. Il y a toujours tout le nécessaire pour réaliser l’activité présentée. La dix-neuvième pochette cache un masque tissu visage hydratant, de la marque Radish Gang. Un soin très agréable, dans un packaging coloré et fun, à l’acide hyaluronique, qui vient hydrater la peau et qui apporte, par la suite, un toucher très doux. La vingtième pochette révèle trois bracelets, deux en un, de la marque Dewi Lifestyle. Il y a deux teintes satinées et un aspect animal, pour ces bracelets élastiqués, qui peuvent aussi se mettre dans les cheveux, en guise de chouchous ! Des bracelets simples avec pour fermoir un seul nœud.

La vingt-et-unième pochette renferme une jolie broche, de la marque Obi Obi, marque française. Une plume pailletée argentée, fabriquée à la main, en France, qui viendra customiser le pull, la veste, pour les fêtes ! Le rendu est très plaisant, apportant de la légèreté, pour cette broche qui peut s’accrocher facilement. La vingt-deuxième pochette présente deux papillotes, deux boules chocolatées. Dernière gourmandise au chocolat au lait, avant les fêtes ! La vingt-troisième pochette révèle une petite boîte de paillettes, de Si Si la Paillette. Une petite boîte de 5ml de paillettes, à base de plantes, de la teinte 5h du mat. Un mélange de paillettes biodégradables, aux couleurs argentées, roses et violettes, de différentes tailles, pour plus de glamour et de brillance ! Les paillettes sont vegan, sans nanoparticules, ni allergènes. Des paillettes pour maquiller les yeux, les joues, colorer les cheveux et/ou le corps, pour passer des soirées scintillantes.

Enfin, la dernière pochette recèle un sachet en organza, dans lequel se cache un joli collier. Une double chaîne dorée avec deux pendentifs, qui s’associent parfaitement. Des chaînes fines, avec un fermoir à chaîne ajustable, pour pouvoir porter au mieux le collier. Les pendentifs représentent une lune et une étoile, avec des inclusions de pierres brillantes. L’ensemble est délicat et très beau, habillant très bien les cous des jeunes enfants.

Le calendrier de l’Avent Mademoiselle Confettis tient toutes ses promesses ! Ecoresponsable, il se trouve dans un carton, le colis, et présente vingt-quatre pochettes kraft. Il renferme un assortiment plaisant de cosmétiques bio et naturels, mais aussi des accessoires mode, des chocolats et des activités manuelles, pour patienter jusqu’à Noël. Un coffret très complet à offrir, pour les enfants, jeunes filles, qui souhaitent prendre soin d’eux.