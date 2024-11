Exclu – Calendrier de l’Avent Shanty Biscuits 2024

Quelle joie de vous retrouver aujourd’hui pour vous présenter le calendrier de l’Avent Shanty Biscuits 2024 ! Destiné aux enfants, il renferme 24 gourmandises croustillantes aux messages et illustrations festives, dont 12 biscuits coupons amusants pour ajouter un peu de fun au tout. Ce calendrier de l’Avent est non seulement hyper réjouissant, mais il est également esthétiquement magique. Restez avec moi, je vous dis tout à son sujet !

Shanty Biscuits : Des biscuits uniques en leur genre

Shanty Biscuits, c’est la marque de biscuits que tout le monde adore ! Il faut dire que depuis sa création, elle a su se réinventer avec brio grâce à son concept génial : celui d’imprimer des messages sur des biscuits. Ces douceurs sont également réputées pour être le cadeau parfait pour les maîtres et les maîtresses d’école, les anniversaires, les mariages, les baptêmes ou même pour annoncer une grossesse. Ils sont parfaits pour toutes occasions ! Et pour les esprits audacieux et créatifs, il est possible de faire passer des messages à un ex, de glisser une demande d’augmentation à son patron, de faire son coming out, ou même d’oser des messages plus coquins comme « Je t’aime un peu beaucul ». Bon, d’accord, on s’éloigne un peu du sujet !

Shanty Biscuits, c’est l’assurance de surprendre et de s’amuser en écrivant tout ce que vous voulez sur ces délices, tant que cela rentre sur le biscuit, bien entendu !

Le calendrier de l’Avent Shanty Biscuit 2024

J’ai été agréablement surprise de voir que Shanty Biscuit a eu envie de créer un calendrier de l’Avent pour les enfants. Un calendrier de l’Avent absolument magnifique, avec ce décor à la fois moderne et féérique. On adore les détails : ces rennes sur des montgolfières qui livrent des biscuits aux enfants pour Noël. Les toits enneigés, la lune qui brille, et les enfants qui attendent avec impatience l’arrivée du Père Noël. Ils seront enchantés de repérer les petits détails disséminés ici et là : un bonhomme de neige sur un toit, un chat curieux, et même une petite souris qui rêve de croquer dans l’un des biscuits. Et que dire des biscuits ornés du tant attendu « Joyeux Noël » ? Ils donneront aux enfants l’envie d’ouvrir chaque jour une des 24 cases du calendrier de l’Avent Shanty Biscuits 2024 tout au long du mois de décembre.

C’est un calendrier qui saura également séduire les adultes, le genre de pièce que l’on aime exhiber fièrement près du sapin.

Les biscuits Shanty, c’est une recette unique qui permet mille impressions. Chaque jour, les enfants découvriront des messages de Noël et six bons très amusants leur suggérant des activités à faire : une soirée télé, une partie de cache-cache, et bien d’autres encore. Enfin, petit détail qui n’en est pas un : les biscuits sont délicieux ! Et cela ne fait aucun doute, ils vont faire de l’ombre aux chocolats cette année !

Alors, pour ceux qui souhaitent mettre la main sur le calendrier de l’Avent Shanty Biscuits 2024 : DÉPÊCHEZ-VOUS ! Je vous recommande de vous rendre sur le site officiel et de passer commande avant le 27 novembre pour être sûr d’ouvrir la première case le 1er décembre !

De quoi rassembler toute la famille pour de précieux moments ensemble !