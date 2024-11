Donjon Crépuscule – Passation

Donjon Crépuscule se poursuit avec le tome 113, intitulé Passation, paru aux éditions Delcourt, en septembre 2024. Un album crépusculaire, de Joann Sfar, Lewis Trondheim et Obion, dans lequel on retrouve la princesse Zakûtu, qui va devoir épauler son père pour sauver Vaucanson.

Zakûtu et Marvin Rouge sont entrés dans la caverne d’un dragon, pour piller son trésor. Ils remarquent que le dragon est endormi. Marvin veut le réveiller, pour le combattre et lui voler son trésor. Zakûtu lui demande s’il est sûr, tout en pénétrant dans l’antre de la bête. Devant la gueule du dragon, Zakûtu remarque qu’il dort très profondément. Elle prend alors le coffre et s’en va. Marvin trouve que c’est dégueulasse ce que son amie vient de faire. Zakûtu explique qu’elle a volé le trésor sans réveiller le monstre, pour faire plus simple ! Elle attache le coffre à sa monture, avant de monter dessus. Marvin campe sur ses positions, affirmant que c’est dégueulasse ! Zakûtu lui suggère alors de redescendre dans le donjon, pour réveiller le dragon et le combattre. A la fin de la journée, les deux compagnons s’arrêtent et font un feu.

Alors que Marvin semble s’inquiéter du comportement de son amie, Herbert, le père de Zakûtu, vient lui demander de l’aide. Vaucanson est en danger et Papsukal n’est pas à la hauteur… Zakûtu va donc devoir aller sur place, prendre la place de duchesse, pour tenter de remettre de l’ordre en politique, mais aussi dans la cité en train de dépérir. La bande dessinée offre un récit plaisant, une belle aventure à découvrir. En effet, le scénario est maîtrisé, l’aventure palpitante, avec de nombreux rebondissements, de l’action et de l’humour. La menace semble permanente pour l’héroïne déterminée à reprendre le pouvoir et remettre la cité sur pied. Il va lui falloir ruser et user de patience et de malice pour arriver à ses fins ! Les ennemis sont nombreux autour de la duchesse, qui a des difficultés à dénouer tout cela… Le dessin reste très plaisant, dynamique et coloré.

Passation est le cent-treizième tome de la série fantastique Donjon Crépuscule, des éditions Delcourt. Un album captivant et plein d’humour, qui présente une grande aventure, pour la duchesse Zakûtu qui va devoir reprendre le flambeau et tenter de sauver Vaucanson.