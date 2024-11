Le concert de l’automne – Ed. Gründ

Le concert de l’automne est un album jeunesse, de Jo Hoestlandt et Crescence Bouvarel, paru aux éditions Gründ, en septembre 2024. Un bel album, une histoire tendre, d’amitié et de partage, aux couleurs de l’automne, avec des illustrations teintées de dorures.

Le vent fait voler les feuilles et danser les oiseaux dans la lumière dorée de l’automne. Le sol forme un merveilleux tapis mordoré. Grigris, la petite souris, admire les alentours. Elle choisit quelques feuilles au sol et s’en fait une robe colorée. Grigris appelle ses amis pour qu’ils viennent l’admirer ! Froux, Léone et Ursule font comme la petite souris. Bientôt, ils sont tous parés de belles feuilles, prêts pour aller danser ! Grigris pense qu’il faudrait de la musique. Léone, l’oursonne, propose de chanter, tout en prenant une pomme de pin en guise de microphone. Malheureusement, l’oursonne chante comme une casserole… Ses amis se bouchent les oreilles, tandis que l’écureuil se cache sous un tapis de feuilles.

Les amis décident alors de fabriquer des instruments de musique ! Ainsi, avec l’imagination de Grigris, les amis se parent et créent des instruments, pour aller plus loin et s’amuser ensemble. De tendres moments, pour fêter l’automne et ses jolies couleurs, à travers les feuilles, la musique, la danse, le partage et un peu de réconfort dans la chaleur d’un foyer. Le récit est touchant, très poétique, pour les jeunes lecteurs, proposant par moments des rimes. L’histoire est tendre, entre amitié, partage, émerveillement et entraide. Le dessin, rond, très doux, expressif, offrant de belles couleurs flamboyantes. Les dorures ajoutent une ambiance festive et fantastique aux illustrations travaillées et détaillées.

Le concert de l’automne est un bel album jeunesse, des éditions Gründ. Une histoire tendre entre saison et amitié, teinté de couleurs chatoyantes et de dorures. Le partage et l’entraide sont au cœur de l’album, invitant à fêter la vie, s’amuser et vivre de bons moments ensemble.