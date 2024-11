Une année magique à Poudlard : le coffret Lego Harry Potter qui fait rêver !

Avis aux apprentis sorciers et fans inconditionnels de Poudlard, nous avons une petite nouveauté à vous présenter : le nouveau coffret Lego Harry Potter : Une année magique à Poudlard ! Il débarque pour transformer vos moments en famille en véritables aventures enchantées ! Imaginé par Les Livres du Dragon d’Or, ce coffret est un concentré de magie, de jeux et de construction lego. Tout pour plaire en bref ! Mais que contient cette petite merveille ?

Tout d’abord, 70 briques Lego et trois mini-figurines incontournables : Harry, Hermione, et Ron. Et comme il n’y a pas de Poudlard sans Hedwige, notre fidèle chouette est aussi de la partie ! Assemblez-les pour donner vie à votre propre histoire. Car oui vous allez pouvoir créer de jolies histoires grâce à une scène de jeu dépliante qui vous transporte directement dans la salle commune de Gryffondor. Et c’est un véritable plus ! Vous allez adorer !

Le coffret inclut également un livre captivant, divisé en quatre chapitres saisonnier, pour découvrir tous les secrets de Poudlard. Entre anecdotes incroyables, jeux malins et défis visuels, ce livre fera vibrer la magie à chaque page. Découvrez les mystères des maisons, du Poudlard Express, de la forêt interdite, du Privet drive et même des coins les plus cachés du château. C’est comme une visite guidée de l’univers d’Harry Potter… en mode Lego !

Explorez le monde d’Harry Potter en Lego !

Les petits plus qui font toute la différence ? Les énigmes et jeux interactifs qui enrichissent l’expérience. Trouvez les 10 différences entre une voiture volante et son reflet, cochez les bonnes vignettes sur une image et amusez vous à reconnaître des scènes cultes. Le format Lego ajoute une touche ludique et visuellement irrésistible. On adore c’est certain.

Ce coffret est parfait pour célébrer Noël comme un véritable sorcier. Avec ses briques et son livre, il invite à construire, explorer et rêver en famille. Entre les tournois, les festivités et les moments entre amis, Poudlard n’aura plus aucun secret pour vous.

Alors, prêts à embarquer pour une année magique ? Préparez votre baguette, vos Lego, et votre imagination. Ce coffret est une porte ouverte sur un monde où l’amitié et la magie se mêlent à la créativité. À offrir ou à s’offrir sans attendre !

Commander votre coffret ICI (25,95€)