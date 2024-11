Weiss – Le calendrier de l’Avent 2024

Weiss, chocolaterie française, présente un bel et coloré calendrier de l’Avent, pour patienter, dans la gourmandise et la douceur, jusqu’à Noël ! Un coffret aux 24 fenêtres, qui cache un assortiment de bonbons de chocolat, de confiseries au praliné et à la nougatine, de noisettes et amandes enrobées de chocolat.

Weiss, la chocolaterie française créée à Saint-Etienne, fabrique intégralement, depuis 140 ans, ses chocolats, pralinés et autres confiseries. De délicieuses bouchées réconfortantes à destination de tous les consommateurs gourmands et des professionnels de la gastronomie, du monde entier. Un savoir-faire artisanal qui a su traverser les années, proposant des chocolats classiques, comme des recettes plus surprenantes.

Ainsi, pour patienter jusqu’à Noël, Weiss présente un calendrier de l’avent coloré et gourmand. Un joli coffret, dont le graphisme, de Chloé Weinfeld, s’inspire du pays des merveilles. Il offre un trait moderne et des couleurs marquantes. Le coffret s’ouvre, la couverture reste simple, présentant les fenêtres sur une seule page. La deuxième de couverture présente une boule de Noël, qui offre un paysage luxuriant. Puis, la page avec les fenêtres est comme une invitation à pénétrer dans cette boule et à explorer ce monde fabuleux.

Les fenêtres à ouvrir au fil des jours sont pratiquement toutes carrées. Trois se trouvent plus petites et rectangulaires et la dernière est plus grande ! Derrière la première case se trouve un palet or. Il s’agit d’une ganache nature enrobée de chocolat noir et sublimée de feuilles d’or. Une bouchée fondante, fabuleuse, qui laisse deviner une suite gourmande… La deuxième fenêtre recèle un rocher praliné aux amandes et noisettes, avec des grains de nougatines, enrobé de chocolat au lait. Une gourmandise qui vient croquer sous les dents et fondre tendrement, suggérant un moment réconfortant. La troisième fenêtre cache une Nougastelle verte. Une bouchée composée de deux feuilles de nougatine croquante, fourrée d’un praliné amandes et noisettes, saupoudrées de poudre d’amandes. Une dégustation plus croquante, qui offre différentes textures et de belles saveurs en bouche.

La quatrième case renferme une Reine de Pistache, une pâte d’amande à la pistache, enrobée de chocolat noir. Une bouchée plaisante, où se marie la force du chocolat noir, qui enveloppe la douceur de la pâte d’amande. Deux mandes au chocolat noir sont à retrouver dans la cinquième fenêtre. Deux amandes croquantes et gourmandes, dont la saveur est révélée par le chocolat noir. La sixième fenêtre révèle un nouveau rocher praliné.

Ainsi de suite, au fur et à mesure des jours, de délicieuses bouchées chocolatées sont à retrouver et surtout à déguster. Des saveurs, du chocolat, des fruits secs, des fruits, des ganaches, du praliné, présentent un bel éventail des gourmandises emblématiques de la marque Weiss. L’assortiment présenté dans ce calendrier de l’Avent offre de tendres moments gourmands et savoureux, en finissant avec une belle surprise à croquer plusieurs fois !

Le calendrier de l’Avent Weiss propose de patienter dans la gourmandise, jusqu’à Noël. Une mise en bouche fabuleuse, tant par le visuel chatoyant, que par la douceur et le croquant des bonbons de chocolat, de confiseries au praliné et à la nougatine, de noisettes et d’amandes enrobées de chocolat au lait ou de chocolat noir. Un joli coffret à offrir ou à s’offrir, pour les plus gourmands !