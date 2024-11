Le jouet simple – Recyc’Lait de Lactel®

Le jouet simple s’associe de nouveau avec la marque Lactel, pour une nouvelle édition de l’opération Recyc’lait, qui vient sensibiliser au tri. Ainsi, la marque française de jouets a relevé le défi et réussi à développer des jouets monomatières, fabriqués à partir de plastique recyclé et recyclable.

Le jouet français est une marque française lancée en 2022, qui fabrique des jouets d’éveil en plastique recyclé et recyclable. A travers l’opération Recyc’Lait, lLe jouet français s’associe à la marque Lactel, leader du marché du lait, pour sensibiliser au tri. Ainsi, les bouteilles de lait et les bouchons se trouvent recyclés pour en faire de formidables petits véhicules, pour les enfants !

Des valeurs, autour du recyclage, qui se voient mises en valeur, à travers l’effort de chacun. Une belle transformation aussi pour les bouteilles qui se transforment en jouets d’éveil, qui se recyclent eux aussi, pour être de nouveau transformés en jouet ! Le packaging reste sobre, avec un carton laissant apparaître le jouet, permettant aussi de valoriser cet effort de recyclage.

Le jouet, pour les enfants à partir d’un an, est coloré, plutôt pastel, avec un personnage amovible. Le camion poubelle est assez grand, facile à prendre en main. Il roule, et la benne s’ouvre, pour cacher des choses à l’intérieur ! Le personnage amovible est un renard, monochrome, à la bouille souriante. Le camion possède un attelage, et un trou, à l’avant, permettant ainsi, lors de collection, d’assembler tous les véhicules ! Un petit train qui amusera à coup sûr les bambins. Le jouet peut aussi passer au lave-vaisselle, permettant ainsi de rester propre et sain, pour les enfants.

Le jouet simple est une marque de jouets française, qui s’associe, le temps d’une opération de sensibilisation, avec Lactel, pour le tri. A travers cette opération, la marque veut renforcer une action du quotidien, auprès des familles. Ainsi, l’opération permet aussi d’éveiller les enfants, à travers des jouets en plastique, recyclés et recyclables. De superbes jouets doucement colorés et solides, qui accompagneront les petits bouts !