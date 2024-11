Plongez dans l’univers enchanteur de Lego Harry Potter !

Préparez-vous à vivre une aventure incroyable avec le livre « Lego Harry Potter Cherche et trouve » paru aux éditions Le dragon d’or. Vous vous apprêtez à franchir le seuil d’un univers enchanteur, celui de Poudlard, et chaque moment passé à explorer ces pages sera un véritable plaisir.

Ce livre propose 13 doubles pages captivantes qui vous plongent dans des lieux emblématiques de la saga. Imaginez-vous déambuler dans le château de Poudlard, explorer les secrets de ses couloirs et rechercher des personnages cachés. Sur l’une des doubles pages, vous découvrirez la majestueuse grande salle, où les tables sont couvertes de délices, et où Harry et ses amis partagent des rires et des aventures. Votre mission : retrouver tous les personnages et objets magiques dissimulés parmi les élèves en pleine fête !

Ensuite, direction la salle commune de Gryffondor, avec ses fauteuils moelleux et son ambiance chaleureuse. Ici, vous aurez la tâche amusante de dénicher les membres de la maison, tout en vous imprégnant de l’esprit d’équipe et de camaraderie qui règne dans cet espace emblématique.

L’univers d’Harry Potter en Lego

Poursuivez votre quête avec une page dédiée au domaine de Poudlard, un lieu riche en histoire, où les mystères et les créatures fantastiques vous attendent. Ne manquez pas de vous rendre à la cabane d’Hagrid, pleine de charme et de surprises, où chaque recoin cache une nouvelle découverte.

Les aventures ne s’arrêtent pas là ! Plongez dans le village de Pré-au-Lard, à proximité de l’école, où les sorciers se retrouvent pour des moments de détente et d’amusement. Ce cadre vibrant vous permettra de chercher des personnages en plein shopping pour leurs friandises préférées. Vous aurez aussi la chance de participer à la fête de Noël, une double page remplie de magie, de lumière et de détails festifs à débusquer.

Et ce n’est pas tout ! Le club de Slug, avec son ambiance animée, et le bal de Noël, un événement incontournable du calendrier scolaire, vous offriront de nouveaux défis à relever. Chaque double page est une invitation à explorer et à chercher des détails cachés, faisant de chaque instant une aventure interactive.

Ajoutez des stickers aux différentes scènes Lego

Et pour rendre l’expérience encore plus amusante, le livre comprend 600 stickers colorés qui vous permettent de personnaliser vos pages selon votre imagination. Une fois que vous aurez découvert tous les secrets, amusez-vous à réinventer ces scènes magiques. Décorez la salle commune avec des motifs uniques, ajoutez des personnages et des éléments de votre choix à la fête de Noël, ou intégrez des créatures magiques dans le club de Slug. Les possibilités sont infinies !

Tout cela se déroule dans un univers Lego plein de charme, avec des illustrations mignonnes et amusantes qui ajoutent une touche de légèreté à votre aventure. Que vous soyez un amateur de Lego, un fan de Harry Potter ou simplement à la recherche d’une activité amusante et interactive, ce livre a tout pour plaire !

Alors, qu’attendez-vous ? Rejoignez Harry, Hermione et Ron dans ce fabuleux voyage rempli de mystères et de magie. Avec Lego Harry Potter Cherche et trouve, chaque page est une nouvelle aventure à vivre et à partager. Préparez-vous à devenir le sorcier le plus astucieux et le plus observateur du monde des sorciers !

Commander votre livre (12€) ICI >>