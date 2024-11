Le mythe de l’Ossuaire – Les résidents – Éditions Urban Comics

Partagez





Ils sont sept. Sept personnes, aux liens obscurs et ésotériques, habitant dans la même tour HLM. Les résidents qui ne se doutent pas une seconde, que l’un d’entre eux cache un étrange secret. À sa mort, il délivrera une clé à la seule personne qui ose lui parler dans cet immeuble.

Un des plus gros « pavé » du mythe de l’ossuaire, cette série terrifiante et dérangeante proposée par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino.

À découvrir dès le 8 novembre 24 aux Éditions Urban Comics.(+18)

Le décor :

Un immeuble de quartier…

1… Le jeune Isaac, sac sur le dos, rentre chez lui après une journée à l’école.

2… Sa mère Amanda bosse tard à l’hôpital aujourd’hui. Il marche en regardant le sol goudronné, lorsque celui-ci prend un aspect bizarre. Lorsqu’il relève la tête, il a une vision d’horreur. Un immense arbre à pendus, entouré d’un lac de sang d’où se réveille une créature. Il est vite sorti de son cauchemar, interpellé par…

3… Justin. Un jeune gars qui deale. Sa mère n’est toujours pas sortie de la maison alors qu’elle devrait. Mais il n’a pas le temps de la sermonner, que…

4… Tanya frappe à porte pour venir chercher sa dose. Elle habite aussi l’immeuble, et, en repartant, tombe dans le couloir sur le vieux…

5… Felix, dont tout le monde se fout totalement. Jamais personne ne lui parle, sauf aujourd’hui, c’est…

6… Gary, son voisin le plus proche qui lui gueule dessus ! Il n’en peut plus de tous ces bruits. Ça tape toute la journée chez ce vieux débris qui fait peur à tout le monde. Et ce n’est pas…

7… Bob qui va dire le contraire. Il est assez occupé avec sa mère, malade. Bob qui joue, qui pari pour avoir du fric pour payer les factures qui s’entassent sur la table à manger…

Sept, le compte est là. Sept résidents, qui vont plonger dans un véritable cauchemar, lorsque Felix va sortir de chez lui, les pieds devants…

Le point sur le comics :

Une plongée dans l’effroi total, entre les mises en pages d’Andrea Sorrentino, aussi déroutante que le scénario horrifique et ésotérique de Jeff Lemire. Un one shot conséquent, troisième volet du Mythe de l’Ossuaire, univers proposé par les Éditions Urban Comics.

On a sept protagonistes dont on découvre la misérable vie, et puis, on a cet élément clé : le décès de l’un d’entre eux. Le plus bizarre sans doute, puisque personne ne lui parle jamais dans cet immeuble. Sauf le plus naïf de tous : un jeune garçon à qui il lègue un cadeau. Où peut être une voie vers quelque chose ou vers une prison complètement inimaginable.

Jeff Lemire nous enferme dans son scénario, et nous fait tourner autour du chiffre sept. Un chiffre aux multiples sens dans le monde ésotérique et qui détient une place toute spéciale dans nos vies. Mais sept, est ici, le nombre des résidents impliqués dans ce cauchemar, et le nombre d’étages qu’ils doivent traverser. Comme une rédemption, ou une damnation. Un passage obligé entre la réalité et l’onirisme, accentué par les graphismes et les couleurs de Dave Stewart, donnant une profondeur réaliste, avec ces décors superposés où l’illustrateur pose ses personnages.

La conclusion :

L’ambiance monte crescendo dans ce troisième volet du mythe de l’Ossuaire en nous laissant un arrière-goût dérangeant. Les Résidents vous absorbent dans un univers et une atmosphère complètement anxiogène et terrifiante. Un huit clos étouffant digne d’un véritable cauchemar en grand format, grâce à l’édition XL de ce comics. Décidemment, les éditions Urban ont décidé de nous faire passer une fin d’année sous le signe de l’horreur !!!