Mon atlas des animaux pour identifier où ils vivent dans le monde

Prêts pour une aventure autour du monde ? Mon atlas des animaux d’Adeline Ruel, paru aux éditions Père Castor, est l’outil parfait pour les petits curieux avides de découvertes ! Ce magnifique atlas invite les enfants à un tour des continents pour explorer plus de 100 animaux fascinants, et c’est loin d’être tout !

Avec ses 20 volets à soulever, ce livre interactif transforme chaque page en chasse aux trésors de connaissances. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie et Antarctique, chaque coin du globe y est soigneusement représenté avec ses espèces emblématiques.

L’Europe, petit mais surprenant continent, regorge de surprises. Les hivers y sont glacials dans le nord, tandis qu’au sud, la chaleur et la sécheresse dominent. Et au milieu ? De superbes forêts tempérées où le sanglier se faufile, toujours à la recherche de sa prochaine collation. En soulevant un petit volet, les enfants découvrent que la sterne arctique est une véritable globe-trotteuse. Elle parcourt chaque année jusqu’à 70 000 kilomètres pour rejoindre le pôle Sud !

Découvrez où vivent les animaux du monde !

L’aventure ne s’arrête pas là. Direction l’Amérique, où l’on rencontre le flamboyant cardinal rouge, et plus au sud, le majestueux aigle royal. Les pages fourmillent d’informations croustillantes, idéales pour nourrir l’esprit curieux des enfants. Saviez-vous que le boa des sables a les yeux sur le haut de sa tête et qu’il peut se cacher dans le sable pour guetter ses proies en laissant dépasser ses yeux ? Ou que l’odeur de la moufette est tellement forte qu’elle peut être sentie à plus d’un kilomètre ? Le livre devient alors une véritable épopée animalière.

Passons maintenant aux terres glacées de l’Antarctique. L’empereur manchot règne sur ce royaume de glace, où l’éléphant de mer et l’albatros sont aussi des vedettes. Ce sont des pages qui débordent de vie et d’aventures, prêtes à éveiller la curiosité des petits explorateurs. Soulever ces flaps devient une mission en soi, à chaque fois pleine de surprises ! Ainsi, les plus jeunes raffoleront de cet atlas où on découvre les continents et les animaux respectifs qui le peuplent. Chaque double page transporte alors les enfants dans une nouvelle partie du monde leur permettant de découvrir les merveilles de la nature.

Avec Mon atlas des animaux, c’est tout un monde qui s’ouvre aux enfants. Chaque page est un ticket pour l’évasion, chaque volet une nouvelle information à découvrir. Un livre aussi éducatif qu’amusant, parfait pour éveiller l’amour des animaux et des voyages dès le plus jeune âge !

