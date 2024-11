Hors d’Oeuvre et Préjugés : un duo explosif en cuisine

Entre fourneaux et caméras, Emilie Parizot nous entraîne dans les coulisses d’un restaurant bistronomique lyonnais. Hors d’Oeuvre et Préjugés nous offre une romance pétillante entre un chef audacieux et une critique gastronomique redoutable. Accrochez vos tabliers !

Hors d’Oeuvre et Préjugés est le tome 1 d’une duologie écrite par Émilie Parizot et publiée chez Hugo New Romance. Dans ce roman, Émilie Parizot nous plonge dans l’ambiance d’un restaurant bistronomique à Lyon, où la cuisine en direct captive les papilles et les caméras ! Ici, Lazare et son associé Genaro se retrouvent face à un sacré défi. Le But ? Accueillir une émission culinaire… avec pour partenaire de jeu, Thelma, critique gastronomique reconnue pour son franc-parler. Et la collaboration s’annonce mouvementée ! Entre confrontations épicées et échanges piquants, Hors d’Oeuvre et Préjugés s’éloigne des recettes prévisibles pour proposer une alchimie délicieusement divertissante.

Une héroïne mordante et un chef au tempérament bien trempé

Thelma, notre critique gastronomique, n’est pas du genre à se laisser séduire par des effets de style. Avec elle, chaque plat, chaque bouchée est passée au crible. Quant à Lazare, chef passionné et audacieux, il n’a pas l’intention de plier devant ses critiques. Dès la première rencontre, le duo s’engage dans une joute verbale savoureuse où chaque pique pourrait être une sauce piquante ! Mais devant les caméras, il s’avère nécessaire de donner le change. Entre miel et piment, notre coeur balance et le leur finit par fondre.

Lyon, terre de gastronomie… et de drôles de surprises

Hors d’Oeuvre et Préjugés met également à l’honneur la ville de Lyon, avec son charme bistronomique et son amour des saveurs authentiques. Capitale de la gastronomie française, Émilie Parizot ancre cette romance dans un cadre qui inspire autant les papilles que les cœurs. À nous les délicieuses crèmes brûlées à la praline de Gerano !

Le concept innovant de la cuisine en direct apporte une tension particulière aux scènes. Ainsi, on se retrouve vite immergé·e dans les coulisses de ce restaurant animé, entre cuisson à point et humour bien dosé. On reconnaît particulièrement les vidéos de cuisine bien particulières qui tournent sur les réseaux ! Cette dose de réalisme permet de s’imaginer parfaitement Lazare et Gerano les reproduire.

Une mise en scène gourmande… jusqu’aux sentiments

Au-delà des saveurs et des tensions professionnelles, l’émission culinaire sert de toile de fond à une évolution tout en finesse des sentiments. Dans ce jeu d’apparences et de révélations, les personnages se découvrent peu à peu sous un autre jour. Comme un layer cake, les deux protagonistes révélant des nuances subtilement amenées. Et, en parallèle des plats concoctés sous l’œil des caméras, c’est une relation tout aussi riche en épices et en douceur qui prend forme.

Verdict ? À savourer sans modération

Avec Hors d’Oeuvre et Préjugés, Émilie Parizot réussit à pimenter le genre de la comédie romantique en y ajoutant une touche de bistronomie. Humour, rythme et personnages attachants font de ce roman un plaisir aussi raffiné qu’un bon repas. Un délice littéraire à dévorer, que l’on soit adepte de bonne cuisine ou simplement à la recherche d’une belle romance pleine de caractère !