Facteurs à prendre en compte lors de l’achat d’une cocotte minute?

Il existe de nombreuses similitudes entre les différentes cocottes minute que vous trouverez sur le marché, mais il y a quelques différences et caractéristiques essentielles que vous devez garder en tete. Pour vous aider à trouver la cocotte-minute la mieux adaptée à votre situation, nous avons dressé une liste de quelques points à garder à l’esprit lorsque vous faites vos achats.

La pression de votre cocotte minute

Le PSI est la mesure de la pression avec laquelle votre cocotte minute peut cuire. La norme non officielle pour la cuisson sous pression est de 15 PSI – c’est ce que la plupart des recettes que vous trouverez utiliseront.

L’idéal est de trouver une cocotte-minute qui atteint 15 PSI (vous n’en trouverez pas qui dépasse cette valeur). La plupart des cocottes minute atteignent ce niveau, mais de nombreux autocuiseurs électriques n’atteignent que 10 ou 12 PSI. Avec ces appareils, vous bénéficiez de tous les avantages d’une cocotte-minute mais vous n’aurez pas la puissance d’une cocotte minute à 15 PSI

Sécurité

Toute cocotte-minute que vous achetez doit être munie d’un couvercle bien ajusté et étanche, ainsi que de poignées solides et faciles à saisir, afin que vous ne risquiez pas de la faire tomber. Votre cocotte minute doit également être équipée de régulateurs de pression qui garantissent qu’une quantité suffisante de vapeur est libérée et régulent la pression interne pendant que vous cuisinez. Si vous enlevez le couvercle d’une cocotte minute pendant la cuisson, vous risquez de vous brûler avec les éclaboussures et la vapeur.

Si vous achetez une cocotte-minute fabriquée au cours des dernières années, elle doit être équipée des dispositifs de sécurité standard dont vous avez besoin. Si vous tombez sur un autocuiseur plus ancien en vente, passez! Même si le prix est attractif ou si l’aspect vintage vous interpelle, la sécurité devant être une priorité en faire l’acquisition est forcément une mauvaise idée, si vous désirez en savoir davantage rendez vous sur autocuiseur-electrique.

Même si vous optez pour un modèle moderne doté des caractéristiques de sécurité standard, prenez le temps de lire le manuel. Lorsque des niveaux de chaleur et de pression importants sont impliqués dans la cuisson, de petites erreurs peuvent se transformer en brûlures graves. Il s’agit évidemment de circonstances extrêmes, mais cela peut arriver si vous n’utilisez pas l’appareil de manière appropriée. Tant que vous suivez les instructions de votre autocuiseur, vous ne devriez pas courir de risque grave.

Coût

La plupart des autocuiseurs se situent dans la fourchette de prix de 50 à 200€. Vous trouverez de nombreuses raisons à ces différences de prix. Les principales sont le matériau dont est faite la cocotte-minute, sa taille, la réputation de la marque et les accessoires qui l’accompagnent. Bien que ce ne soit pas une règle absolue, les autocuiseurs électriques ont tendance à être un peu plus chers.

Faites vos recherches avant de choisir l’option la moins chère. Dans de nombreux cas, en dépensant un peu plus d’argent pour votre autocuiseur, vous économiserez de l’argent au fil du temps en termes de coûts énergétiques (et vous gagnerez aussi beaucoup de temps).

Réglages de la pression

Étant donné que la norme 15 PSI est la norme pour la cuisson sous pression, tous les appareils ne sont même pas livrés avec un système de réglage de pression. De nombreux consommateurs qui utilisent des autocuiseurs ne ressentent peut-être jamais le besoin ou le désir de passer à un réglage inférieur. Mais certains modèles sont dotés de plusieurs réglages : ils peuvent être étiquetés « low » (généralement 6-8 PSI), « medium » (généralement 8-13 PSI) et « high » (13-15 PSI), ou porter des noms plus informatifs comme « warm » (chaud), « vapeur » , « brun » (brun) et « cuisson lente » dans ce cas, vérifiez le niveau de PSI dans votre manuel).

Ces réglages inférieurs peuvent être utilisés à l’occasion pour des produits comme les fruits de mer (homard ou crevettes, par exemple), les légumes que vous souhaitez garder croustillants et parfois le riz. Ces appareils sont souvent appelés « multi-cuiseurs », car ils peuvent servir de mijoteuse et de cuiseur à riz.

Taille et capacité

Lorsque vous décidez de la taille de votre cocotte-minute, vous devez tenir compte de deux éléments principaux : la quantité de nourriture que vous voulez préparer à la fois et l’espace dont vous disposez dans votre cuisine.

Cette dernière considération est un peu plus facile à gérer avec une cocotte-minute, qui peut généralement être rangée avec vos casseroles et poêles. En revanche, une cocotte-minute électrique est un peu plus difficile à manipuler, car il vous faudra soit un comptoir, soit une armoire de taille suffisante.

La capacité de la cocotte-minute elle-même est généralement mesurée en litres. Comme la plupart des appareils de cuisine, leur capacité peut varier de petite à très grande. Pour la plupart des gens, une simple cocotte-minute de 8 ou 10 litres suffira.

Types de vannes

La soupape de régulation de la pression de votre autocuiseur est un élément important qui rend son utilisation sûre. Cependant, les différents autocuiseurs offrent différents types de soupapes à cette fin.

La soupape à ressort est une soupape qui vous permet de connaître le niveau de pression. Elle est disponible sur la plupart des modèles haut de gamme et est appréciée par de nombreux consommateurs car elle est la plus silencieuse et consomme moins d’énergie. Vous pouvez également trouver des modèles avec des soupapes pondérées ou des soupapes pondérées modifiées, qui font toutes deux l’affaire mais qui vous font prendre conscience des niveaux de pression par un mouvement de balancement qui peut devenir bruyant et vous oblige à être très attentif.

Matériaux

Les deux principaux matériaux utilisés dans les autocuiseurs sont l’acier inoxydable et l’aluminium.

Les autocuiseurs en acier inoxydable seront plus chers et plus lourds, mais ils sont connus pour leur durabilité. Les modèles en aluminium sont légers et sont moins chers, mais le matériau plus faible leur donne une durée de vie plus courte. Bien que l’acier inoxydable soit largement considéré comme le modèle supérieur, l’aluminium permet une cuisson uniforme. De nombreux modèles en acier inoxydable sont équipés d’une base en couches qui permet de faire la différence. Si vous optez pour l’acier inoxydable, recherchez un modèle qui inclut cette caractéristique.

Vous pouvez également rencontrer de temps en temps une cocotte-minute avec un intérieur antiadhésif. Bien que l’idée d’un nettoyage plus facile puisse être tentante, le matériau antiadhésif n’est généralement pas adapté aux pressions élevées avec lesquelles vous cuisinez et ne dure pas longtemps, c’est pourquoi il vaut mieux éviter les intérieurs antiadhésifs.

Autres caractéristiques à prendre en compte :

Ce sont les considérations les plus importantes, mais voici quelques extras qui valent la peine d’être surveillés :

Grille de cuisson :

La plupart des autocuiseurs sont équipés d’une grille de cuisson. Ils sont utiles pour cuire à la vapeur des légumes ou tout autre type d’aliment que vous souhaitez conserver au-dessus de la ligne de flottaison. Elles vous permettent de cuire plusieurs types d’aliments dans la même unité. Vous trouverez peut-être une grille de cuisson dans un accessoire séparé.

Livre de recettes :

Bien qu’un livre de recettes pour autocuiseur ne soit pas une nécessité à l’époque du web, certains appareils sont livrés avec un livre de recettes. Il peut constituer une belle valeur ajoutée pour trouver des idées d’utilisation pour votre cocotte minute.