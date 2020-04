C’est aux éditions Ouest-France, qu’est paru, en février 2020, le bel ouvrage, au format à l’italienne, Au fil de la Loire – De l’Orléanais à l’Anjou – Vues du ciel. Un livre de François Levalet, qui présente une partie des richesses des paysages ligériens.

Le livre débute avec une carte, qui présente les quelques départements, villes et villages que traverse la Loire. Le sommaire suit, avec tous les villages et villes qui sont à découvrir, dans ce beau livre, regroupé par départements, d’amont en aval. Ainsi la découverte, va commencer par le Loiret et la ville de Briare, pour finir dans le département du Maine-et-Loire et Chalonnes-sur-Loire. Bref, simple et pourtant complet, le sommaire offre une belle visibilité, sur la suite de la lecture.

Avant de découvrir la Loire et ces villes et villages, François Levalet, explique que du haut de son cerf-volant, il a pu saisir de magnifiques instants, présentant ainsi le plus long fleuve de France. La Loire, riche d’un patrimoine naturel, qui irrigue aussi un terroir agricole unique et reflète, dans ses eaux, quelques beaux monuments, entre monastères, châteaux, ponts…

Ainsi de suite, à chaque page, ou double page, les lecteurs vont découvrir un nouveau lieu, village ou ville. Une ou plusieurs photographies aériennes, depuis un cerf-volant, accompagnent quelques phrases, un paragraphe court et concis, pour présenter l’histoire et le lieu. Un texte court, plutôt appréciable, permettant de revenir brièvement et efficacement sur l’histoire, un monument, un personnage, ou encore ce fleuve remarquable. En français et en anglais, le livre est un parfait guide, pour découvrir la Loire, du Loiret jusqu’en Maine-et-Loire, présentant aussi, et bien évidemment, quelques fabuleux châteaux du val de Loire. Quelques autres merveilles sont à découvrir, comme le pont-canal de Briare, de superbes paysages, les bancs de sable, les îles…

Au fil de la Loire – De l’Orléanais à l’Anjou – Vues du ciel est un bel ouvrage, une invitation à découvrir une partie de ce fleuve, classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO, avec un survol inédit, offrant un point de vue formidable et des photographies magnifiques.