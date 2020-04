Gestionnaire de mots de passe : Focus sur Dashlane, 1Password et LastPass

En moyenne, un internaute possède 5 mots de passe pour ses comptes sur les réseaux sociaux, pour sa messagerie ou pour ses différents comptes sur les sites e-commerce. Afin d’éviter l’oubli de ces différents mots de passe, il est conseillé d’utiliser un logiciel/application/extension gestionnaire de mots de passe. Parmi les leaders de ce domaine se trouvent Dashlane, 1Password et LastPass. Découvrons ainsi l’offre de ces gestionnaires.

Les spécificités de Dashlane

Dashlane est un gestionnaire de mots de passe avec une interface utilisateur agréable. De plus, ce logiciel dispose de nombreuses fonctionnalités. Avant tout, Dashlane permet d’enregistrer les mots de passe saisis pour chaque identifiant d’un site web donné. Ensuite, Dashlane remplira automatiquement les champs d’identification pour les sites dont les données de connexion ont été enregistrées. Dashlane permet aussi de générer des mots de passe fort et difficile à pirater pour remplacer les mots de passe faibles et faciles à pirater. Outre cela, Dashlane propose également de stocker les informations personnelles des utilisateurs (nom, prénom, etc.) afin de remplir automatiquement les champs de création de compte. Ces informations personnelles ainsi que les mots de passe sont par ailleurs cryptées afin d’être inviolables. Enfin, Dashlane propose une version gratuite de son logiciel, une version Premium à 3.33$ par mois et une version Business à 4$ par utilisateur par mois. Les fonctionnalités varient selon l’offre d’abonnement choisie.

Ce que 1Password propose

Comme la plupart des logiciels de gestionnaire de mots de passe, 1 Password stocke les mots de passe enregistrés dans un coffre-fort virtuel protégé par un mot de passe maître. Ensuite, ce gestionnaire de mot de passe donne la possibilité de se connecter à ses différents comptes sans entrer ou copier-coller les codes d’accès correspondants. Cette fonctionnalité de remplissage automatique permet aux internautes de gagner du temps lors de chaque connexion. Tout comme Dashlane, 1Password peut aussi stocker différentes données personnelles (nom, prénom, numéro de compte en banque, etc.) afin de remplir automatiquement les champs de création de compte. 1Password convient, entre autres, à une multitude de navigateurs, à savoir : Firefox, Omniweb, Safari, Chrome… Pour utiliser ce gestionnaire de mot de passe, il suffit d’installer son extension dans le navigateur de son choix. 1password propose, par ailleurs, plusieurs offres d’abonnement: 2.99$ par mois pour un seul utilisateur et 4.99$ mensuel par famille de 5 personnes. Pour évaluer la satisfaction des utilisateurs 1Password, lire cet avis complet sur 1Password est recommandé.

Les fonctionnalités de LastPass

Outre les fonctionnalités de base d’un gestionnaire de mot de passe, LastPass possède en plus d’autres points forts et particularités, à savoir :

La possibilité d’ajouter un contact d’urgence. Il s’agit d’un individu de confiance qui peut accéder à la base de données des mots de passe en cas d’oubli du mot de passe principal.

La fonction de générateur aléatoire de mots de passe forts en remplacement de mots de passe faibles. Les codes d’accès sont ensuite mémorisés pour être automatiquement utilisés lorsque l’internaute veut accéder à son compte.

La possibilité d’importer facilement les mots de passe existants à partir de Firefox, d’Internet Explorer, RoboForm, KeepPass, 1Password, Sxipper, etc.

Le partage d’identifiants sans crainte de piratage ou d’envoi de données délicats.

Pour ce qui est des tarifs, LastPass est gratuite pour les particuliers et les entreprises employant entre 5 à 50 collaborateurs payeront 4$ par mois par utilisateur.

Pour conclure, Dashlane, 1Password et LastPass sont des logiciels de gestionnaire de mots de passe efficaces. Leur utilisation permet d’éviter de mémoriser soi-même les différents codes d’accès entrés lors de la création de sessions sur la toile. Cependant, ces gestionnaires de mots de passe possèdent chacun leurs particularités. Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce site pour avoir un comparatif des gestionnaires de mots de passe.