Le radiateur bain d’huile pour ou contre ?

Ces appareils de chauffage utilisent une résistance dans un bain d’huile. Leur principe de fonctionnement est simple : la résistance chauffe l’huile lorsque l’appareil est en marche, ce qui chauffe à son tour l’air ambiant – et la pièce – par le biais du mouvement naturel de l’air.

Sécurité des chauffages électriques

Les chauffages au bain d’huile ne posent pas les même problèmes que les chauffages au gaz non ventilés, ni les effets secondaires du chauffage électrique par rayonnement ; ils ne nécessitent pas d’air frais.

Comme ils n’utilisent pas de ventilateur, ils sont silencieux. Et ils sont également extrêmement sûrs ; les chauffages électriques au bain d’huile ne surchauffent pas et ne sont pas à l’origine d’accident du quotidien comme de brûlures.

La plupart des appareils sont désormais dotés d’une fonction de sécurité en cas de surchauffe (afin d’arrêter automatiquement le chauffage).

Les radiateurs sont des chauffages efficaces

Tout comme les chauffages électriques, les chauffages au mazout ils réchauffent rapidement l’air. En d’autres termes : ils sont conçus pour chauffer une pièce entière en réchauffant l’air.

Ils fonctionnent mieux dans les espaces fermés, c’est-à-dire dans les pièces qui peuvent être isolées, en fermant leurs portes.

Certains chauffages au bain d’huile sont conçus pour fournir également un chauffage directionnel et ponctuel, mais ce n’est pas leur but ultime, et il existe de meilleurs chauffages (de type radiant) pour faire ceci. Contrairement aux petits radiateurs à rayonnement, ils ne fournissent pas un chauffage rapide mais un chauffage sur la durée.

Comme ils sont conçus pour chauffer des pièces entières, attendez-vous aussi à une plus grande consommation d’énergie.

Avantages et inconvénients

Les appareils de chauffage au bain d’huile présentent des avantages et des inconvénients par rapport aux autres appareils de chauffage : ils ne fournissent pas de chaleur directe ; ils ont besoin de plus de temps que les autres appareils, mais ils fournissent un chauffage de haute qualité et sont sûrs et très silencieux.

Minuteries et autres caractéristiques des chauffages électriques bain d’huile.

Les nouveaux modèles ont au moins trois réglages de puissance : faible (disons 500 watts), moyenne (disons 1000 watts) ou forte (disons 1500 watts, pour un chauffage plus rapide).

Ils peuvent être équipés d’un thermostat programmable.

Autres caractéristiques importantes : roues ; fonction antigel et antigel ; fonction de coupure de sécurité en cas de surchauffe (pour arrêter automatiquement le chauffage).

Prix et coûts de fonctionnement des chauffages électriques au bain d’huile

Les prix varient entre 50 et 100€, et les garanties sont importantes : jusqu’à 10 ans. Recherchez des modèles de marques bien établies avec des garanties prolongées – un signe qu’ils savent ce qu’ils vendent.

En ce qui concerne les coûts de fonctionnement, gardez à l’esprit qeu les chauffages électriques à huile ne sont pas conçus pour une utilisation prolongée. Ils sont une bonne option pour les petites pièces bien isolées et étanches, ou pour compléter d’autres types de chauffage, ou encore pour les microclimats avec de très courtes périodes de froid.

Mais alors faut il acheter un radiateur bain d’huile ou y a t il de meilleures options?

Récapitulatif des différentes options disponibles sur le marché

Les radiateurs portables sont une option recommandée pour chauffer de petits appartements ou des résidences secondaires.

Si le climat n’est pas trop froid, un radiateur amovible présente plusieurs avantages :

Ils sont bon marché

Ils peuvent être déplacés d’une pièce à l’autre

Vous n’avez besoin d’entreprendre de travaux

À ces trois avantages, vous pourriez aussi ajouter que cela a une incidence sur vos dépenses. Si vous comptez l’utiliser pour chauffer à des heures précises, vous pouvez faire de grandes économies sur la consommation d’électricité, surtout si vous contractez un tarif qui vous permet de choisir les heures auxquelles l’électricité est à un tarif réduit pour vous.

Nous vous présentons les types de radiateurs les plus utilisés afin que vous puissiez choisir en fonction de vos besoins.

Les radiateurs au butane : bon marché mais peu pratiques

Avantages : ils chauffent rapidement n’importe quelle pièce et consomment relativement peu, et donc ils finissent par être bon marché.

Inconvénients : vous devez changer le bidon lorsqu’il est vide, et vous devez donc toujours en avoir un de rechange à portée de main. En outre, ils consomment de l’oxygène et dégagent du dioxyde de carbone, et ne sont donc pas recommandés pour les petits espaces comme les chambres et les salles de bain.

Les chauffages à paraffine : rapides mais peu autonomes

Avantages : idéal pour les grandes chambres. Ils chauffent très rapidement et sont équipés de systèmes de sécurité De plus, comme ils ne pèsent pas beaucoup, il est facile de les déplacer d’un endroit à l’autre.

Inconvénients : ils ont beaucoup moins d’autonomie que les chauffages au butane. Si le combustible d’un chauffage au butane peut durer 60 heures, la paraffine s’épuise en 18 heures. Il est très important de vérifier qu’ils sont équipés d’un système anti-débordement et d’une alarme de remplissage. Une fois le réservoir vidé, il faut le remplir de paraffine. Même si c’est plus simple qu’avec un bidon de butane, cela reste un problème.

« Le problème avec les chauffages au butane et à la paraffine est qu’ils doivent être remplis et reremplis.

Les chauffages électriques : confortables, mais ils assèchent l’environnement

Avantatges : ces chauffages à air chaud fournissent une chaleur rapide et intense. Ils sont parfaits pour les petites pièces (par exemple, pour chauffer la salle de bains avant la douche). Ils sont petits, maniables et extrêmement simples à utiliser.

Inconvénients : pour produire de la chaleur, ils consomment de l’oxygène, et donc, s’ils sont allumés pendant plusieurs heures, l’environnement s’assèche considérablement. Ils peuvent aussi finir par consommer beaucoup d’électricité, à moins que vous ne concentriez leur utilisation sur les heures creuses.

Les Convecteurs : silencieux mais non adaptés aux personnes allergiques

Avantages : rapides et puissants comme leurs cousins, les radiateurs, mais plus silencieux, car ils sont basés sur la chaleur rayonnante (infrarouge). Certains modèles sont équipés d’un ventilateur qui aide à répartir l’air dans la pièce. Bon marché et recommandé pour les salles de bains, les cuisines ou les petites pièces.

Inconvénients : ils ont tendance à accumuler de la poussière sur la ventilation, et ne sont donc pas une option dans une maison où vivent des personnes allergiques.

« Les radiateurs électriques et les convecteurs sont une bonne option dans les petites pièces qui doivent être chauffées rapidement »

Radiateurs halogènes : uniquement pour les zones closes

Avantages : la chaleur qu’ils émettent provient d’un rayonnement, semblable à celui du soleil, et ils sont donc très agréables. Elles s’adaptent pratiquement partout.

Inconvénients : elles sont créées pour chauffer des zones spécifiques et non une pièce entière. Elles ne chauffent que la zone vers laquelle elles rayonnent, et non l’air de la pièce. Elles atteignent des températures élevées, et il n’est donc pas recommandé de les placer près des meubles ou des enfants.

Les radiateurs à bain d’huile: une chaleur durable, mais lente.

Avantages : : idéal pour une utilisation prolongée et pour chauffer les salles à manger ou les salons. Ils ne font pas de bruit, et leur bonne inertie thermique rend leur consommation modérée. Ils ne génèrent pas non plus de déchets ni de changements de combustible incommodes : l’huile est à l’intérieur des serpentins et ils ne brûlent donc pas et n’ont pas besoin d’être remplacés. Une fois éteints, ils conservent la chaleur pendant un certain temps.

Inconvénients : ils chauffent lentement et sont plus grands et plus encombrants que les autres options.