Festival de Flamenco dans la région de Marseille du 29 mars au 23 avril

Pour les amateurs de Flamenco, un festival qui met en valeur le vrai Flamenco. Le centre Solea a l’exclusivité de la Certification de la EFA ( Ecole de Flamenco d’Andalousie) dans le grand sud-est.

Centre Solea à Marseille

Le centre Solea a été le premier siège officiel de l’Ecole de Flamenco d’Andalousie en France.

Tous les ans, il organise un festival de Flamenco, le festival Azul, de très haut niveau en faisant les meilleurs artistes de Flamenco.

Le centre Solea est dirigé par Maria Pérez. Ce lieu entièrement dédié au flamenco, en plein cœur de Marseille prop

ose une école de danse, des stages de Flamenco, de Sévillanes, des Master-Class, tablaos mais aussi une location de salle.

Festival Azul 2023 du 29 mars au 23 avril

Le festival AZUL propose des spectacles exceptionnels.

Le centre Solea le définit de la façon suivante :

« LE FLAMENCO DANS TOUS SES ETATS

Plus de 40 artistes dans 15 lieux sur Marseille, Aix-en-Provence, Toulon et Digne-les-Bains. Spectacles, stages, conférences, Master Class, pour tous les publics et pour tous les goûts. »

https://www.festivalflamenco-azul.com/

Programme du festival

Pour la programmation complète, aller sur le site festivalflamenco-azul.com

mercredi 29 mars à 20h au centre Solea à Marseille, inauguration et vernissage avec comme thème : BALADE FLAMENCA exposition photo de Jean-Louis Duzert

Vendredi 31 mars à 19h SCÈNE OUVERTE JAM, La Mesón – Marseille

Samedi 1er avril à 20h30, SPECTACLE ANTIPODAS de Florencia Oz et Isidora O’Ryan, La Friche la Belle de Mai, Grand Plateau – Marseille

Dimanche 2 avril à 18h00, SPECTACLE THE GAME de Jesus Carmona avec José Valencia et Juan Requena, La Friche la Belle de Mai, Grand Plateau – Marseille

Mercredi 5 avril à 19h, SPECTACLE CUENTO EL FLAMENCO par la Cie A Très, Maison des Arts – Cabriès

Jeudi 6 avril à 19h, CONFÉRENCE, LES GRANDES ÉTAPES DU FLAMENCO par Pierre Molla, Hôtel de Ville – Avignon

Vendredi 7 avril à 20h30, SPECTACLE ¡VENGA YA! par la Compagnie La Rosa y El Luco, La Manufacture – Aix-en-Provence

Samedi 8 avril à 20h30, CONCERT CAUTIVAO de Pepe Fernandez en exclusivité pour le festival, Cité de la Musique – Marseille

Lundi 10 avril à partir de 11h, JOURNÉE FESTIVE UNE ESCALE A LA GARE DE NIOLON !, Le Rove (Niolon)

Mercredi 12 avril à 17h, SPECTACLE JEUNE PUBLIC, SOLEA MA VOISINE par la Compagnie Solea, Centre Solea – Marseille

Jeudi 13 avril à 19h, SPECTACLE PUNTOS CARDINALES par Mathilde Antón, Espace René Char – Digne-les-Bains

Vendredi 14 avril à 20h, SPECTACLE CONCERTO EN 37 ½ par Ana Pérez, Espace Robert Hossein – Grans

Samedi 15 avril à 21h, SPECTACLE EL CAVRETICO par la Cie Nine Spirit, Théâtre Toursky – Marseille

Du dimanche 16 au vendredi 21 avril, STAGE INTENSIF et MASTER-CLASS Avec Karime Amaya, Jesus de la Manuela, Juan Luis Fernandez, Manuel Gomez et Maria Pérez, Centre Solea – Marseille

Dimanche 16 avril à 18h00, SPECTACLE et CONFERENCE REPERCUSSIONS le solo d’Ana Pérez, ORIGINES ET EVOLUTION DE L’ART FLAMENCO la conférence par Maria Pérez, Espace Comédia – Toulon

Mardi 18 avril à 19h30, PROJECTION TRANSE de Emilio Belmonte, Cinéma Les Variétés – Marseille

Mercredi 19 avril à 19h, CONFÉRENCE LE FLAMENCO OU LA TRADITION DE L’INNOVATION par Claire Vialet Martinez, Centre Solea – Marseille

Jeudi 20 avril à partir de 18h30, TEMPS FORT HOMMAGE A LA COMMUNAUTE GITANE de notre région, Cinéma le Méliès – Port-de-Bouc

vendredi 21 avril à 20h30, TABLAO KARIME AMAYA (1re date), Centre Solea – Marseille

Samedi 22 avril de 11h à 13h, ATELIER ATELIER PHOTOGRAPHIQUE SUR L’ART FLAMENCO par Jean-Louis Duzert, Centre Solea – Marseille

Samedi 22 avril à 20h30, TABLAO KARIME AMAYA (2e date), Centre Solea – Marseille

Dimanche 23 avril à 16h, SCÈNE OUVERTE, Passionnés, amateurs, élèves de tous âges et professionnels ! , Marseille

Message de Maria Pérez, directrice du festival Flamenco Azul :

“Bonjour

Le Festival Flamenco Azul arrive à grands pas avec une programmation exceptionnelle dont nous sommes fiers !

Nous avons réussi à monter un programme riche d’événements axés sur la diffusion, la transmission et une dimension sociale de partage.

Mais nous venons d’apprendre que nous ne sommes pas subventionnés comme prévu. Cette subvention était attendue pour finaliser le financement de nos actions culturelles.

Nous venons donc de lancer une campagne de crowdfunding pour nous aider à finaliser le financement de l’organisation du Festival.

Je vous laisse découvrir plus en détails le projet ici : ­Je découvre la collecte

­Nous cherchons à obtenir 5000 euros en 45 jours donc nous allons avoir besoin d’un maximum de soutien et de partage pour atteindre cet objectif.

Nous avons encore 5 semaines devant nous et voici comment vous pouvez apporter votre pierre à l’édifice :

En contribuant dès aujourd’hui à la campagne.

Je vous remercie chaleureusement pour votre soutien, cela n’a pas de prix ! Votre participation, quelque soit le montant, est importante pour nous ! 🙂

Pour ceux n’ayant pas la possibilité de participer financièrement, partagez et parlez-en autour de vous, vos relais sont précieux !

De notre côté, nous avons hâte de partager avec vous cette nouvelle édition !

A très bientôt

Maria Pérez, directrice du festival Flamenco Azul”