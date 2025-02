Les fans de Final Fantasy XIV vont pouvoir redécouvrir leurs personnages favoris sous un jour totalement inédit avec Final Fantasy XIV : Académie Éorzéa. Oubliez les combats épiques et les quêtes grandioses : ici, place à la vie lycéenne, aux rivalités bon enfant et aux épreuves farfelues pour instaurer la paix au sein de l’établissement.

Une école où la rivalité est une matière à part entière

Bienvenue à l’Académie Éorzéa, un lycée né de la fusion entre l’Académie de la Lumière et celle des Ténèbres. Une belle initiative sur le papier, mais en réalité, les tensions entre les élèves sont encore bien présentes. Entre les bagarres de couloir et les provocations en série, l’ambiance est électrique !

Face à ce joyeux désordre, la directrice Tataru a une idée lumineuse : organiser des olympiades scolaires pour apaiser les tensions. Résultat ? Des jeux d’énigmes, des défis d’équipe et des épreuves délirantes où les élèves devront collaborer… ou du moins essayer.

Un casting impressionnant mais un peu trop dense

Final Fantasy XIV : Académie Éorzéa est un one-shot édité chez Mana Books. Il regorge de personnages emblématiques du MMORPG, ce qui ravira les fans inconditionnels. Voir Alphinaud, Alisaie, Y’shtola, Estinien ou encore Zenos évoluer dans un cadre lycéen apporte une touche amusante et rafraîchissante.

Mais attention : pour ceux qui ne maîtrisent pas sur le bout des doigts l’univers de Final Fantasy XIV, il faut un petit temps d’adaptation. Le nombre de personnages est conséquent et peut être un peu déstabilisant au début. Heureusement, une fois plongé dans l’ambiance, la lecture reste fluide et accessible.

Une lecture fun mais pas révolutionnaire

Ne vous attendez pas à des retournements de situation bouleversants ou à une intrigue complexe. Final Fantasy XIV : Académie Éorzéa est avant tout un moment de détente, où l’humour et la légèreté priment sur le reste. L’histoire se lit rapidement, les interactions entre les personnages sont savoureuses et les épreuves scolaires sont bien pensées.

Dommage cependant que certains personnages ne soient pas plus développés. Avec un casting aussi fourni, il y avait matière à approfondir quelques dynamiques. On aurait bien pris un ou deux tomes supplémentaires pour explorer davantage cet univers scolaire décalé.

Verdict : une bulle de légèreté pour les fans de FFXIV

En résumé, le manga Final Fantasy XIV : Académie Éorzéa est un petit plaisir simple et efficace. Si vous cherchez un manga ultra-prenant et riche en émotions, ce ne sera peut-être pas votre tasse de thé. Mais si vous voulez une lecture légère, amusante et parfaite pour une pause détente entre deux sessions de jeu, alors foncez !

Et qui sait ? Peut-être qu’un jour, on aura droit à une suite pour prolonger l’expérience…