Les Liaisons Dangereuses – Comédie des Champs Elysées

Les Liaisons Dangereuses – Pièce adaptée du roman épistolaire de Choderlos de Laclos (1782), mise en scène par Arnaud Denis à la Comédie des Champs-Élysées jusqu’au 27 avril 2025. Cette oeuvre cruelle et caustique, explore les jeux de pouvoir et les relations amoureuses. Tout en respectant l’aspect scandaleux de l’œuvre originale, Denis y apporte une modernité subtile.

Le Synopsis

La Marquise de Merteuil sollicite son ancien amant, le Vicomte de Valmont, pour lui proposer un défi immoral : elle souhaite se venger d’une ancienne infidélité en corrompant la jeune Cécile de Volanges, tout juste sortie du couvent, en lui ôtant sa virginité avant le mariage. Valmont, quant à lui, s’est mis en tête de séduire Madame de Tourvel, une jeune femme mariée et pieuse. Les projets des deux monstres se révéleront bien plus néfastes qu’ils ne l’imaginaient…

On ne badine pas avec l’amour, et certaines liaisons, dangereuses, peuvent s’avérer fatales.

Des Personnages Marquants

L’intrigue, tissée à travers les lettres échangées par les personnages, prend vie grâce à une distribution remarquable. Delphine Depardieu incarne une marquise de Merteuil vengeresse et souveraine. Face à elle, Valentin de Carbonnières campe un vicomte de Valmont aussi charismatique qu’inquiétant. Marjorie Dubus, dans le rôle de la jeune et innocente Cécile de Volanges, apporte une délicatesse touchante. Cette relecture d’un classique du XVIIIe siècle prouve que le théâtre peut encore surprendre, émouvoir et scandaliser.

Auteur(s) : Pierre Choderlos de Laclos

Metteur en scène : Arnaud Denis

Artiste(s) : Delphine Depardieu, Valentin de Carbonnières, Salomé Villiers, Michèle André, Pierre Devaux

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Prolongations jusqu’au 27 avril 2025 du mercredi au samedi à 21 h, dimanche 16h

Comédie des Champs-Élysées – 15 avenue Montaigne, 75008 Paris

Durée : 1h45

Tarifs à partir de 20€

