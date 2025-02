Les 5 Terres – Juste des ennemis

Juste des ennemis est le quatorzième tome de la saga Les 5 Terres, des éditions Delcourt, paru fin janvier 2025. Une bande dessinée de Lewelyn et Jérôme Lereculey, qui poursuit ce troisième cycle de manière épique, avec une intrigue captivante et bien maîtrisée.

Rinzem, le roi d’Arnor est posé sur le trône des lions ! A Angleon tout a été mis à feu et à sang. Les ours vainqueurs profitent, boivent, enlèvent les dépouilles… Les pointes de Drun et de Ludmir, quant à eux, quittent Angleon. Une nouvelle mission les attend. Une fois en mer Lurin se met à vomir. Oddei lui fait une réflexion, pensant qu’il a le mal de mer. Lurin réplique qu’il ne s’agit pas de la mer, mais d’autre chose… Akar, lui demande ce qui se passe et Utlan en remet une couche. Lurin répond et remet en cause la bataille qu’ils viennent de livrer. Le jeune soldat semble écœuré d’avoir dû massacrer des civils. Akar répond qu’il n’y avait pas que des civils, juste des ennemis. Les vieux auraient pu lui trancher la gorge et les gamins seraient revenus pour venger leurs parents !

Le récit est, une fois de plus, bien mené, offrant une lecture captivante. Khalden revient auprès de son père, pour lui apporter des nouvelles de sa victoire navale sur la flotte d’Astrélia. Malheureusement, il n’y a pas la tête de la reine. Il va devoir repartir… Les deux pointes de Drun et de Ludmir repartent, sous les ordres du Yern Holdan, pour Arnor. Ils doivent massacrer les loups qui ont osé s’en prendre à la princesse et au jeune Genkin. Ainsi, la bande dessinée oscille entre ces deux plans, plus celui des loups qui tentent de retrouver leur liberté. Des tensions, entre les deux pointes, offrent des révélations et du suspense quant à la suite des événements. Il en est de même du côté d’Angleon, où la Reine et des félins ont pu prendre la fuite… Le dessin reste riche et beau, offrant des planches et un univers anthropomorphique sublimes.

Juste des ennemis est le quatorzième tome et le deuxième de ce troisième cycle, de la saga Les 5 Terres, des éditions Delcourt. Un album captivant et bien mené, dans lequel se poursuit les destins croisés du roi d’Arnor, de son fils Khalden, des membres des pointes de Drun et de Ludmir, dans des combats épiques et révélations.

