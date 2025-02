Rock Legends : le concert hommage incontournable du 12 mars 2025

Partagez





Led Zeppelin, AC/DC et ZZ Top réunis sur scène… ou presque ! Le 12 mars 2025, le Dôme de Paris vibrera au son des plus grands classiques du rock. L’événement Rock Legends promet une soirée d’anthologie en réunissant trois groupes tribute au mimétisme sonore saisissant : Letz Zep, The 5 Rosies et Fuzz Top. Un hommage explosif aux légendes absolues de l’histoire du rock : Led Zeppelin, AC/DC et ZZ Top.

Des reprises fidèles aux originaux

Avis aux amateurs de riffs électrisants et de solos endiablés : les fans de rock ne seront pas déçus. Grâce à une reproduction sonore d’une fidélité impressionnante, Letz Zep, The 5 Rosies et Fuzz Top feront revivre les plus grands succès de leurs idoles. Des classiques intemporels comme Stairway to Heaven, Highway to Hell et La Grange résonneront avec une puissance et une énergie dignes des concerts d’époque.

Une soirée à ne pas manquer

Qui n’a jamais rêvé de voir ces trois géants du rock partager la scène ? Ce rêve devient réalité – ou presque – grâce à Rock Legends. Le 12 mars 2025, le Dôme de Paris (ex-Palais des Sports) accueillera ce show exceptionnel. Les billets sont déjà très demandés. Réservez sans attendre pour ne pas manquer cet hommage vibrant aux maîtres du rock.

Rock Legends : le retour fracassant des géants du rock !

Après sa tournée triomphale dans tous les Zénith de France, Rock Legends est de retour avec un show d’anthologie, plus fort et plus puissant que jamais, dédié à tous les fans de rock.

Alors attachez vos ceintures ou plutôt ne les attachez pas car Rock Legends vous emmène pour une nuit à fond les manettes dans les travers des moments inoubliables de l’histoire du rock !

Sur scène le même soir, dans un tonnerre électrique, trois icônes incontournables, trois performances hors du temps : AC/DC, Led Zeppelin et ZZ Top réincarnés par trois groupes hors normes que nous ne présentons plus et qui seuls ont le talent nécessaire et incontestable pour vous transporter au plus près de vos émotions premières.

Même Robert Plant et Jimmy Page qui après l’avoir vu sur scène ont été bluffés par Billy Kulke et son Letz Zep plus vrais que nature ! Et que dire des Fuzz Top reconnus tribute band officiel de ZZ TOP » par leurs membres fondateurs : Billy Gibbons, Dusty Hill et Franck Beard !

Quant aux 5 Rosies, attention High Voltage ! Ils incarnent à la perfection l’attitude et le son légendaire d’AC/DC dans toute sa démesure. Cette soirée parisienne du 12 mars 2025 fera date, un concert rock de légende à ne pas rater !

INFORMATIONS ET RÉSERVATION :

Concert unique le 12 mars 2025 à 20h30

Dôme de Paris – 34 Bd Victor, 75015 Paris

Tarifs à partir de 22,50€

#RockLegends #ConcertRock #RockShow #TributeBand #LiveMusic #ACDC #LedZeppelin #ZZTop #ClassicRock #RockNRoll #ParisConcert #RockDeLégende #HighVoltage #LiveParis #ÉvénementMusical #NuitDuRock #ConcertÀNePasRater #Rock2025 #RockPassion #DomeDeParis