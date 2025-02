Daguet de Berticot : Trois vins pour trinquer au retour des beaux jours

Plus qu’un mois avant le printemps, et on a hâte ! Afin de se préparer, on pense déjà à ressortir les verres pour accueillir comme il se doit les premiers apéros en terrasse. Et pour accompagner ces moments de détente, la gamme Daguet de Berticot se révèle être une option parfaite ! Moelleux, Rosé ou Sauvignon, ces trois cuvées offrent chacune une expérience de dégustation idéale pour les beaux jours.

Daguet de Berticot Moelleux : douceur et gourmandise

Parfait pour les amateurs de vins tendres et ronds, ce Moelleux dévoile des arômes de fruits à chair blanche et une belle fraîcheur qui équilibre le tout. À déguster bien frais, il accompagne aussi bien une salade de fruits, un fromage crémeux qu’un moment de douceur à l’apéritif.

Daguet de Berticot Rosé : la touche fruitée et rafraîchissante

Le rosé, grand incontournable du printemps et de l’été, se décline ici dans une version élégante et désaltérante. Avec ses notes de petits fruits rouges et sa finale légèrement acidulée, il sera le complice parfait des grillades. Des tapas seront aussi l’occasion d’un bon moment entre ami·es au soleil.

Daguet de Berticot Sauvignon : l’alliance du croquant et de la vivacité

Frais, vif et aromatique, ce Sauvignon blanc séduit par ses notes d’agrumes et de fleurs blanches. Idéal en apéritif ou pour accompagner des fruits de mer, il apporte une belle énergie à toutes les tables printanières.

Berticot et Vignerons Mais Autrement : un engagement pour des vins responsables

Derrière ces cuvées, on retrouve Berticot, une cave coopérative du Sud-Ouest engagée depuis des années dans une viticulture raisonnée et responsable. Membre de l’union Vignerons Mais Autrement, elle s’inscrit dans une démarche de production durable, respectueuse de l’environnement et des savoir-faire traditionnels. Avec cette philosophie, Berticot propose des vins accessibles et de qualité. Derrière, la valorisation du travail des vigneron·nes et du terroir exceptionnel des Côtes de Duras.

Avec ces trois cuvées, Daguet de Berticot signe une gamme accessible, parfaite pour célébrer le retour des beaux jours avec des vins simples, gourmands et toujours bienvenus à table !