Flesh & Bones – Cœurs gelés

La collection, des éditions Glénat, Flesh & Bones se complète avec ce titre Cœurs gelés, paru en juin 2020. Une bande dessinée de Giovanna Furio et Gianluca Gugliotta qui plonge les lecteurs dans un récit entre magie noire et mort blanche.

27 avril 2014, Londres, dans une belle demeure, une femme explique à son garçon, George, qu’elle doit partir. Elle descend les escaliers, tandis que lui joue du piano. Elle le rassure affirmant qu’elle rentrera le plus tôt possible et que la nounou est déjà en route. L’enfant s’interroge et demande quand son père reviendra. Un peu plus tard, à Scoltand Yard, la femme est devant un officier de police, expliquant qu’elle n’a pas revu son mari depuis la veille au matin, lorsqu’il est parti pour une réunion de travail, où il n’est jamais arrivé… Sur le pont de Westminster, 24 heures plus tard, un homme explique qu’il ne sait pas comment cela s’est terminé, il a oublié. En revanche, il sait très bien comment tout cela a débuté. Sur sa moto, il file à vive allure, ils voient un bus, des enfants sur la route. Sous la pluie, il glisse et chute. La moto passe à travers les enfants, percute le côté du bus et l’homme est propulsé au-dessus du pont, tombe dans la Tamise.

Le récit est très dense, un peu complexe, très curieux cependant et réellement sombre. Le héros, Adam, psychiatre, mari et père, ne se remet pas forcément de son accident, car il comprend qu’il est relié par une force maléfique, des êtres qui lui veulent du mal… Une terrible lutte va alors s’engager entre lui et un être démonique, la Mort blanche. Entre enquête, paranormal, mort subite, lien du sang, massacres, enfants et démons, la bande dessinée entraîne les lecteurs dans une bien sombre histoire, un combat entre puissances anciennes et un psychiatre élu. Les éléments se mettent en place, petit à petit, dévoilant le pire qui reste à venir et le combat que va devoir mener le héros. Le dessin est dynamique et détaillé, offrant un trait fin et fluide, très plaisant, jouant sur le noir et blanc.

Cœurs gelés est un nouvel album de la collection Flesh & Bones, des éditions Glénat. Une bande dessinée dense et captivante, très étrange et sombre, dévoilant un terrible combat, au cœur de Londres entre La Mort Blanche et le descendant de Crowley.