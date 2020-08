La collection Green Gründ, des éditions Gründ, se complète avec un bel album, Il y a un orang-outan dans ma chambre, paru en juin 2020. Un livre de James Sellick et Frann Preston-Gannon, en collaboration avec Greenpeace, pour sensibiliser les jeunes lecteurs à la protection des espèces menacées.

Une petite fille découvre un orang-outan dans sa chambre. Le petit animal exagère, car il fait peur aux jouets et chipe toutes les affaires de l’enfant. Il saccage les plantes vertes et s’accroche aux étagères. Le petit singe orange n’aime pas le chocolat de la petite fille, ni son shampoing. Les biscuits n’ont pas l’air de lui plaire, non plus. La petite fille a un orang-outan dans sa chambre et elle voudrait le faire déguerpir. Mais avant qu’il s’en aille, elle lui demande pourquoi il est venu dans sa chambre, alors qu’en temps normal, il vit dans la forêt.

C’est alors que l’orang-outan prend la narration, en répondant à la petite fille, expliquant qu’il y a des hommes dans sa forêt et ne sait pas quoi faire. Ainsi le petit singe témoigne de son mal-être, son incompréhension et son impuissance face à tout cela. Il vient demander de l’aide, pour tenter de faire changer les choses et les comportements de consommation, afin de sauver son espèce et son habitat. Le récit est bien pensé, intéressant et touchant, tout en étant bien adapté aux jeunes lecteurs. Le dessin est doux et coloré, offrant un bel univers expressif à découvrir. Après l’histoire émouvante et tendre, une partie documentaire vient apporter des explications aux enfants sur la situation actuelle des orangs-outans, cette espèce menacée à cause des hommes qui détruisent la forêt, son habitat. Et pour aller plus loin, des solutions sont données aux jeunes citoyens de la Terre, pour contribuer, à leur échelle, à la sauvegarde de l’espèce.

Il y a un orang-outan dans ma chambre est un bel album des éditions Gründ, un livre entre récit et documentaire, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir une espèce menacée par l’homme et comment la protéger, en luttant, notamment, contre la déforestation.